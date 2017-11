Trump arremete contra comercio multilateral en cumbre de la Apec

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec) que la economía de su país “no tolerará” relaciones comerciales injustas, en un discurso muy crítico con las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio. “No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos, y no los toleraremos”, dijo ante un grupo de directivos empresariales de todo el mundo reunidos en la ciudad vietnamita de Danang.

Trump fue muy crítico con el sistema multilateral que regula el comercio mundial, encarnado por la OMC. “Para decirlo de manera clara, la Organización Mundial de Comercio no nos ha tratado con imparcialidad”, aseguró.

El esperado discurso de Trump reafirma sus posiciones de los últimos meses y su deseo de alejarse de los grandes tratados comerciales. “Haré acuerdos comerciales bilaterales con cualquier país indo-pacífico que quiera ser nuestro socio y que respete los principios de comercio justo y recíproco”, dijo Trump, aunque insistió en que no dejaría que los demás se “aprovechen”. “Siempre pondré a América primero, de la misma manera que espero que todos ustedes que están en esta sala pongan a sus países primero”.



Mientras que Trump abogó por acuerdos bilaterales, su homólogo chino, Xi Jinping, defendió el multilateralismo y la globalización como fuente de crecimiento y desarrollo. “En las últimas décadas, la globalización económica ha contribuido significativamente al crecimiento mundial. Es más, se ha convertido en un cambio histórico irreversible”, dijo el presidente chino. El mandatario asiático defendió que esta globalización económica debe ser más abierta, inclusiva, equilibrada, justa y beneficiosa para todos.



De otro lado, en la cumbre del viernes no se presentó la posible reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin. Los mandatarios se saludaron e intercambiaron algunas palabras, pero según informaron fuentes oficiales de la Casa Blanca, no tuvieron finalmente ningún encuentro formal en Danang.



