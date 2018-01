Se podría dar ciudadanía a 'dreamers' dentro de 10 o 12 años: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó este miércoles la posibilidad de conceder ciudadanía a los 'dreamers' -inmigrantes que llegaron al país en la infancia- pero no sería inmediatamente.

En un contacto con la prensa, Trump dijo que es "algo que ocurrirá, en algún momento en el futuro, dentro de un período de 10 o 12 años".



Los 'dreamers' son jóvenes que ingresaron al país ilegalmente en su infancia, traídos por sus padres, y se beneficiaron por un programa conocido por sus iniciales DACA, adoptado en 2012, que les permitió regularizar su situación migratoria.



Sin embargo, en septiembre pasado Trump anunció que no renovaría más el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), un paso que en la práctica deja a esos jóvenes 'dreamers' en un limbo jurídico. Se estima que el número de 'dreamers' ascienda actualmente a casi 700.000.



La situación de estos inmigrantes se tornó el centro de una interminable lucha política que paralizó literalmente el país, ya que los legisladores del partido Demócrata decidieron que no votarían un nuevo presupuesto federal que no contemple una medida que resuelva la situación de los 'dreamers'.

Por ello, el Senado no logró aprobar la semana pasada un presupuesto federal para el actual año fiscal y el gobierno fue forzado a cerrar sus puertas durante tres días.



Finalmente, el lunes legisladores demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo que permitió aprobar un presupuesto provisional de poco más de dos semanas, con el compromiso de discutir en ese plazo una solución para los 'dreamers'.



Sin embargo, sectores del partido Republicano, aún entre los que aceptan discutir una solución para esos inmigrantes, se muestran reacios a aceptar la idea de que más adelante esos jóvenes puedan acceder a la plena ciudadanía estadounidense.

