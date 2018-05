Trump sugiere que cumbre con Kim 'podría ocurrir más tarde'

22 de mayo 2018 , 11:45 a.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que la esperada cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, podría "ocurrir más tarde", pero señaló que su interlocutor es "serio" sobre la desnuclearización de la península coreana.

"Si no ocurre ahora, tal vez podría ocurrir más tarde", dijo Trump en la Casa Blanca reunirse con el presidente Corea del Sur, Moon Jae-in, a quien recibió para discutir precisamente sobre la cumbre originalmente prevista para el 12 de junio.



Al recibir a Moon en el Salón Oval, Trump apuntó que "puede ser que la fecha del 12 de junio no funcione". Sin embargo, dijo no tener dudas de que el líder norcoreano es "serio, absolutamente serio" con relación al compromiso de eliminar las armas nucleares.



En caso de que sea posible alcanzar un acuerdo sobre el abandono de las armas nucleares, Kim "tiene la posibilidad de hacer algo que nunca fue hecho antes". La visita de Moon tiene como meta excluyente volver a colocar sobre rieles la cumbre entre Trump y Kim, que debería realizarse el 12 de junio en Singapur.



Después de una aproximación diplomática que tuvo efectos benéficos inclusive en la relación de Pionyang con Seúl, la propia cumbre Trump-Kim pasó a estar encubierta por una nube de incertidumbres.

El ruido en la comunicación que surgió entre Washington y Pionyang acabó por afectar también las relaciones entre Pionyang y Seúl, a pesar de un histórico encuentro entre Kim y Moon a fines de abril.



AFP