Trump dice que invitaría a Kim a EE. UU. si la cumbre resulta bien 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un, el 12 de junio en Singapur, está lista.



En declaraciones a periodistas al recibir al primer ministro japonés, Shinzo Abe, en la Casa Blanca, Trump señaló que ambos discutirían asuntos vinculados a Corea del Norte y comercio. "Parece que está todo listo. Siempre sujeto a cambios, uno nunca sabe en este mundo", sostuvo el mandatario.



También señaló que invitaría a Kim a EEUU si la cumbre resulta bien, y que espera normalizar los vínculos con Corea del Norte en un futuro

Abe dijo que espera que la cumbre sea un momento transformador para el noreste de Asia.



Trump insistió en que Corea del Norte debe renunciar a sus armas nucleares y que Estados Unidos podría sumar más sanciones si fuera necesario. "Si no se desnuclearizan, eso no será aceptable".



"No podemos suspender las sanciones. Las sanciones son algo extraordinariamente poderoso. Y podría sumar más, pero tengo decidido no hacerlo en este momento, pero eso puede suceder", agregó.



Trump sostuvo que está muy bien preparado para la reunión con Kim. "No creo que deba prepararme mucho. Se trata de actitud. Se trata de la voluntad de hacer las cosas (...) Creo que va a ser una reunión muy fructífera", explicó.



AFP Y REUTERS