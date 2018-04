Trump dice no habrá acuerdo por inmigrantes ‘dreamers’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo a través de Twitter que no habrá un acuerdo sobre la legalización del estatus de inmigrantes conocidos como ‘Dreamers’, asegurando que la frontera con México se está volviendo más peligrosa.

Tras publicar un mensaje de “Feliz Pascua" en la red social, Trump continuó con: "Agentes de Patrulla Fronteriza no pueden hacer adecuadamente su trabajo en la Frontera debido a ridículas leyes liberales (demócratas) como el Capturar y Liberar".



"Se pone más peligroso. Vienen 'Caravanas'. Los republicanos deben ir a la Opción Nuclear para aprobar leyes estrictas Ahora. No más acuerdo de DACA!", agregó Trump en su tuit.



El mandatario también amenazó con terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que actualmente se renegocia con México y Canadá.



DACA (Acción diferida para las llegadas de niños) es el programa creado en 2012 bajo el expresidente Barack Obama que Trump intentó rescindir el otoño pasado.



Diseñados para personas traídas a los Estados Unidos como niños por padres que eran inmigrantes indocumentados, el programa protegió a las personas de la deportación y les otorgó permisos de trabajo.



Trump, que se encuentra en su resort Mar-a-Lago en Florida, dijo a periodistas en camino a servicios por Semana Santa que "México tiene que ayudarnos en la frontera".



El mandatario ha dicho que está abierto a negociar un acuerdo con los demócratas en el Congreso que quieren mantener el programa a cambio de financiamiento para construir un muro en la frontera con México, una promesa de campaña, en la que insistió también en que su vecino del sur lo pagaría.



Aunque Trump amenazó con vetar el mes pasado un proyecto de ley general de gastos porque no abordaba el destino de los ‘Dreamers’ y no financiaba por completo el muro, finalmente promulgó la ley.



El domingo, el mandatario aseguró en Twitter que México está haciendo "muy poco, si no nada", para frenar el flujo de personas a través de la frontera común.



"Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Deben detener los grandes flujos de drogas y de personas, o voy a detener su fuente de ingresos, el TLCAN. Necesitamos un muro!".



La semana pasada, el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, expresó su optimismo en que las negociaciones para modificar el TLCAN a términos más favorables para su país estaban avanzando y que el acuerdo en principio podría lograrse de manera rápida.



Los temas más complicados en las conversaciones con México y Canadá sobre el TLCAN se refieren a las exigencias sobre comercio de automóviles y sistemas de solución de disputas.



Ligar el futuro del pacto comercial de 24 años al plan del muro de Trump no ha estado entre los objetivos de la negociación de Estados Unidos.



WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)

REUTERS