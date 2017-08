Trump califica de ‘sabia’ decisión de Corea del Norte de detener plan

16 de agosto 2017 , 07:37 a.m.

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó este miércoles la decisión "sabia y pensada" del líder norcoreano, Kim Jong-Un, quien anunció que ponía en pausa el plan para lanzar misiles cerca del territorio estadounidense de Guam.

"Kim Jong Un de Corea del Norte tomó una decisión muy sabia y muy bien pensada", escribió Trump en Twitter desde Nueva York. "La alternativa hubiese sido a la vez catastrófica e inaceptable", añadió en el mismo mensaje.



Aunque Trump no mencionó a Guam, su mensaje llega un día después de que se difundieran unas declaraciones en las que el Kim optaba por aparcar sus planes de atacar la isla situada en el Pacífico Occidental para "observar un poco más" las acciones de Estados Unidos.



El líder norcoreano no ha descartado definitivamente la posibilidad de atacar Guam, y este martes advirtió de que tomará una "importante" decisión si Washington persiste en llevar a cabo sus "imprudentes y extremadamente peligrosas acciones".



Las palabras atribuidas a Kim parecían apuntar a los ejercicios militares Ulchi Freedom Guardian, que tropas surcoreanas y estadounidenses tienen previsto iniciar el próximo lunes y que el régimen norcoreano considera una provocación.



El Pentágono aseguró este martes que esos ejercicios anuales seguirán adelante como estaba planeado, y la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, subrayó que "no hay equivalencia posible" entre las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang y la "actividad legal" de las tropas de Washington y Seúl.



Las palabras de Trump contrastan con el tono beligerante que adoptó hacia Corea del Norte la semana pasada, después de que el régimen norcoreano amenazara con un ataque en represalia por las sanciones que le impuso el Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump respondió entonces que el país asiático se exponía a "una furia y un fuego jamás vistos en el mundo", y el régimen norcoreano replicó que preparaba un plan para bombardear Guam, al acusar a Washington de estar desplegando activos nucleares para presionar a Pyongyang y lograr que abandone sus ambiciones atómicas.



El mandatario estadounidense rebajó este miércoles el tono tras la aguda escalada verbal de la semana pasada, aunque no está claro que esa tregua sea suficiente para desactivar la tensión con Pyongyang.



El secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, aseguró este martes que su Gobierno sigue "interesado en encontrar una forma de llegar a un diálogo (con Corea del Norte), pero eso es algo que depende de él", en referencia al líder norcoreano.



