‘Trump busca desviar la atención del tema central’

Cinco preguntas a: Stephen Donehoo, experto en Seguridad y Defensa de McCarty Associates.





1. El mundo se pregunta por qué siguen pasando estas cosas en EE. UU.



En EE. UU., por razones históricas y culturales, los ciudadanos tienen derecho a portar armas. Así se dio la revolución y así se defendió el país cuando el ciudadano era un soldado civil. Además, gran parte del país sigue siendo agrícola, y en el campo es muy normal. No solo para cazar sino para proteger el ganado de animales.

Dado que la mayoría de estados siguen siendo muy agrícolas, no hay muchos políticos que quieran cambiar reglas que son muy populares. Lo que hay que tratar de hacer son reglamentaciones a nivel local (sin tener que cambiar la Segunda Enmienda) para precisar quién puede tener un arma o cuáles pueden ser las excepciones a la regla.



2. Trump dijo el jueves que lo que hay que hacer es mejorar la seguridad en los colegios, ¿qué opina?

Ese es el argumento que usan, pues no pueden ir al tema central que es no dejar que tanta gente tenga armas. Siempre dicen que hay que investigar primero porque saben que con eso se gana tiempo y se desvía la atención.



3. Pero ni siquiera en masacres tan horribles se ha podido avanzar...

Tras la masacre de las Vegas, del año pasado, se intentó poner una restricción para evitar el tipo de dispositivos que convierten una arma semiautomática en una automática. Pero es cierto, nada cambia. Cosas que se podrían hacer con una sola firma no se hacen. Y no creo que ahora pase nada.



4. ¿Y por qué no?

Pues tiene mucho que ver con el lobby de la NRA (Asociación Nacional del Rifle), que gasta cientos de millones para evitar que se impongan controles, y por un tema de principios. Muchos no quieren al gobierno limitándoles sus derechos.



5. ¿Pero no hay cosas mínimas que se podrían hacer para mitigar el riesgo sin que afecte el derecho a portar armas?

Yo, por ejemplo, no veo la razón para que un ciudadano pueda tener armas de asalto. Aunque entiendo el argumento de algunos cuando dicen que temen que, eventualmente, llegue un gobierno en el futuro que les quiera quitar las armas o que quiera hacer un registro de ellas para luego quitárselas.



También se podrían hacer cosas desde el punto de vista médico. Muchos de estos casos han involucrado a personas con problemas mentales. Pero los médicos dicen que no pueden informar a las autoridades sobre lo que les cuenta un paciente, pues no sería ético, y sostienen que si lo hacen, los pacientes ya no irían a verlos por temor a ser reportados.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

Twitter: @sergom68