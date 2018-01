Trump rechaza haber llamado a El Salvador y Haití "agujeros de mierda"

12 de enero 2018 , 08:18 a.m.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy haber utilizado "un lenguaje duro" en su conversación con senadores sobre la ley migratoria, pero rechazó haberse referido a El Salvador, Haití y a países africanos como "agujeros de mierda".

"El lenguaje utilizado por mi en la reunión de DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje empleado. Lo que fue realmente duro fue la extravagante propuesta hecha, un gran paso atrás para DACA", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, al comentar el Programa de Acción Diferida (DACA), que protege a jóvenes inmigrantes llegados a EE. UU. como niños.



Según reportó el diario The Washington Post anoche, Trump llamó "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, lo que ha provocado una nueva ola de indignación y acusaciones de racismo al mandatario.

La Casa Blanca no negó las citas y cuando se le preguntó acerca de esta información, el portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, dijo que "ciertos politicos de Washington optan por luchar por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre luchará por el pueblo estadounidense".



Trump hizo los comentarios en una reunión con políticos que sugirieron restablecer las protecciones para personas de esos países como parte de un acuerdo bipartidista mas amplio sobre asuntos de inmigración, dijeron las tres personas.



Shah paso a enumerar las demandas de la Casa Blanca para un acuerdo que protegería a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y enfatizó en que el presidente favorece la inmigración basada en méritos.

Haití (12 de junio del 2010). El terremoto de magnitud 7 ocurrido en Puerto Príncipe, capital de ese país, dejó más de 200 mil muertos y más de 1 millón de desplazados. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Aniversario del terremoto

El mandatario hizo los comentarios en vísperas del octavo aniversario del terremoto que devasto a Haiti, en el que murieron 300.000 personas.



Ayer, el presidente haitiano, Jovenel Moise, pidió una reunión con el principal diplomático estadounidense en el país, la Encargada de Negocios Robin Diallo, según cargos del Departamento de Estado. Se esperaba que Moise presentara una protesta formal.



Michele Sison ha sido confirmada como la nueva embajadora de Estados Unidos, pero aún no ha llegado.



Tras conocerse el episodio en la Oficina Oval han emergido fuertes críticas en Estados Unidos contra los comentarios, en su mayoría, aunque no todas, de los Demócratas.



El senador Patrick Leahy de Vermont (demócrata), quien no estaba presente en la reunión, dijo que las declaraciones del presidente eran "increíblemente ofensivas. Peor aún, muestran ignorancia de los ideales estadounidenses".