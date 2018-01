Trump apoyará plan que beneficia a 1,8 millones de 'dreamers'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a apoyar un plan que abriría una vía a la ciudadanía a hasta 1,8 millones de ‘Dreamers’ que llegaron al país como inmigrantes ilegales cuando eran niños, dijeron el jueves funcionarios de alto rango de la Casa Blanca.

"Es algo que va a pasar en algún momento en el futuro, en un periodo de entre 10 y 12 años", dijo Trump. "Me parece que es bueno tener el incentivo de poder convertirse en ciudadanos después de unos años".



Un funcionario del gobierno, que hablo con periodistas con la condición de mantener el anonimato, aclaro más tarde que la vía a la ciudadanía es un punto a discutir más que una propuesta planeada.



Las negociaciones sobre leyes de inmigración avanzan con lentitud y Trump dijo que, si el Congreso no ha actuado antes, podría extender el plazo del 5 de marzo que había fijado en un primer momento para poner fin al programa DACA de la gestión de Obama, que en este momento cubre a unos 690.000 inmigrantes llevados de forma ilegal a los Estados Unidos en la infancia. Agregó, sin embargo, que no era una garantía.



Un juez de distrito ha bloqueado la decisión de Trump de revocar el DACA y el tema podría terminar por quedar en manos de la Suprema Corte.



El grupo, conocido como ‘dreamers’, "no debe preocuparse por su destino", dijo.

"Vamos a resolver el problema. Depende de los demócratas, pero no deben preocuparse".

Trump repitió las condiciones que ya había mencionado para llegar a un acuerdo sobre inmigración: reducir las preferencias familiares para la inmigración, abolir el programa de lotería de visas y construir un muro fronterizo.



La Casa Blanca planea revelar el lunes un "marco legislativo" para un plan de inmigración que aborde esos temas, dijo el miércoles la secretaria de Prensa, Sarah Huckabee Sanders, en una declaración.



Trump habló poco después de que un grupo de senadores de ambos partidos se reunieran para elaborar un proceso para el desarrollo y la aprobación de leyes sobre inmigración en el Cámara de Representantes y el Senado, donde hay profundas divisiones sobre cómo abordar el tema.



El cierre gubernamental de tres días que finalizó el lunes contribuyó a iniciar las conversaciones sobre inmigración. Los legisladores se preparan para un probable debate sobre inmigración si no pueden acordar un plan para el 8 de febrero, el próximo plazo en que expira la actual autoridad de financiamiento del gobierno.



El republicano número dos del Senado, John Cornyn, de Texas, trabaja con su par demócrata, Dick Durbin, de Illinois, en una solución de compromiso. Cornyn dijo el miércoles que piensa que el grupo proporcionara un "marco" para una ley que pueda aprobar el Senado.



El Senador republicado Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo que la declaración de Trump de apoyo a una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios del DACA "nos permitirá resolver un problema difícil" y contribuirá a que se llegue a un acuerdo sobre fuertes medidas de seguridad en la frontera.



