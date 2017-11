Trump da espaldarazo a candidato republicano acusado de abuso sexual ​

22 de noviembre 2017 , 11:10 a.m.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, no descartó este miércoles apoyar la candidatura al Senado del país del republicano Roy Moore, quien en los últimos días ha sido acusado de acoso sexual por ocho mujeres, por considerar que cualquier opción es mejor que la presencia de un demócrata en la Cámara alta.

"No necesitamos a un liberal, al demócrata (Doug) Jones, allí. He mirado su historial y es terrible en criminalidad, es terrible en temas fronterizos y es terrible en asuntos militares", dijo Trump a los periodistas poco antes de iniciar su viaje a Florida, donde tiene previsto pasar en familia el Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves.



Estas declaraciones, las primeras del mandatario sobre este polémico asunto, se producen días después de que ocho mujeres acusaron al candidato republicano al Senado por el estado de Alabama de haber abusado sexualmente de ellas en la década de 1970, cuando algunas tenían entre 14 y 18 años.



Trump, que evitó pronunciarse sobre si hará campaña a favor de Moore, no dudó en poner en tela de juicio las acusaciones al señalar en repetidas ocasiones que el republicano "niega totalmente" los cargos.

No necesitamos al demócrata (Doug Jones) en el senado. He mirado su historial y es terrible en criminalidad, en temas fronterizos y en asuntos militares

Pese a que durante el proceso de primarias republicanas en Alabama, con vistas a elegir al candidato del partido para la elección parcial del próximo 12 de diciembre,

Trump había mostrado su preferencia por Luther Strange, el presidente no descartó este miércoles que en los próximos días apoye la campaña de Moore.



Cuestionado sobre el mensaje que, como presidente de la nación, estaría trasladando a las mujeres al evitar condenar a Moore, el presidente, que en el pasado afrontó acusaciones similares, se limitó a decir que las mujeres son "muy especiales" y que es bueno "que estén saliendo a la luz este tipo de cosas".



Tras el reciente escándalo del todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, denunciado por decenas de mujeres por agresión sexual, Estados Unidos vive inmerso en la polémica ante el goteo de nuevas acusaciones que salpican a personalidades del mundo del cine, la comunicación y la política.

EFE