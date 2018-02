Trump insiste en recortes de presupuesto para ayudar a Colombia

El presidente Donald Trump volvió a insistir en agudos recortes en la ayuda que su país le da a Colombia, especialmente en aquellos que están destinados a respaldar la implementación de los acuerdos de paz.



Eso queda claro en el proyecto de presupuesto que presentó este lunes al Congreso y en el que pide una reducción del 35 por ciento (aproximadamente) de los recursos que quiere gastar en el país para el año 2019.

En total, el presidente republicano solicita unos US$ 250 millones (aproximadamente) para el país, una cifra muy similar a la que pidió a comienzos del año pasado para financiar este 2018.



Sin embargo se trata de números muy inferiores si se compara con los US$ 390 (aproximados) que aprobó el Congreso de EE.UU. para gastar durante el 2017 y también por debajo de la autorizada tanto en Cámara como en Senado para el 2018.



Dado que el presupuesto para el año en curso aún no ha sido aprobado de manera definitiva no es claro aún cual sería el monto que se le entregará al país.



El recorte más agudo llegó en la cuenta que usa EE.UU. para financiar el desarrollo social y donde están los recursos para la paz.



Allí Trump pidió US$ 100 millones comparado con los US$ 105 que solicitó el año pasado para el 2018 y los US$ 180 millones aproximados que se gastaron en el 2017.



Para la lucha contra el narcotráfico la ayuda solicitada es idéntica a la que pidió en el 2018 (US$ 125 millones) pero inferior a los US$ 143 millones que se gastaron en 2017.



Estos fondos, dice el documento, serán dedicados a combatir el aumento de los “cultivos de coca en el país¨.



Los fondos para Colombia también incluyen US$ 20 millones de dólares para operaciones militares del Ejército. Se trata de una partida que Trump había eliminado en su propuesta de 2018 pero que ahora vuelve a incluir en 2019. Dentro de esa partida estarían los fondos para trabajar el tema de desminado.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68