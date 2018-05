El ‘niño milagro’ que despertó de una muerte cerebral

07 de mayo 2018 , 10:35 a.m.

Trenton Mckinley es un niño de 13 años de Estados Unidos que sufrió un severo accidente en febrero de este año, cuando se encontraba en el tráiler de un buggy que frenó bruscamente e hizo que el niño se golpeara mortalmente en la cabeza.



Su historia ha sido recogida en las últimas semanas por varios medios de comunicación estadounidenses, principalmente Fox News.



Según ese canal, tras el accidente, el niño fue trasladado inconsciente al Usa Medical Center en Alabama.. Se le practicó una cirugía inmediata, sin embargo, Trenton continuaba sin responder y, tras el paso de los días, se le dictaminó muerte cerebral.

Ello implicaba, fundamentalmente, que el niño no volvería a ser consciente ni a ‘despertar’ del letargo producido por el golpe. Sus padres se debatían por el devenir de Trenton dado que, si lograba despertar, viviría probablemente en estado vegetativo el resto de su vida.



Ante este panorama, sus padres decidieron desconectar voluntariamente al niño de 13 años. Junto con ello, también optaron por donar los órganos de su hijo tras la desconexión. Justo después de la firma de los padres en unos papeles en los que accedían a la donación, Trenton despertó.



En este video, publicado por la madre de Trenton, se observa el impacto de la historia en los medios de comunicación estadounidenses.

No solo abrió sus ojos y realizó sus funciones vitales básicas con normalidad, sino que también empezaba a retomar la consciencia que se creía como perdida. Después de un tiempo del despertar, Trenton Mckinley pudo realizar sus dinámicas humanas con normalidad, inclusive hablar. “Golpeé el concreto y el tráiler aterrizó en mi cabeza. Después de eso, no recuerdo nada", dijo el muchacho a Fox News.



El ‘niño milagro’ pudo retomar su vida de manera normal, aunque con mayores cuidados mientras se lleva a cabo su recuperación evolutiva. Volvió a su hogar en Alabama y Jennifer Reindl, su madre, retrata a través de Facebook no solo lo sucedido con su hijo, sino también su estado actual durante el proceso de restablecimiento.

"No hay otra explicación más que fue Dios. No hay otra. Incluso los médicos dijeron eso", afirmó Reindl a Fox News.

