Tormenta invernal paraliza la costa este de Estados Unidos

Congelada. Así, literalmente, quedó buena parte de la costa este de EE. UU. como consecuencia de una brutal tormenta de invierno catalogada desde ya como una de las más poderosas en la historia moderna de este país.

La tormenta, cuyos estragos aún no han sido cuantificados del todo, tocó tierra el miércoles en la costa de la Florida con fuertes vientos y una intensa precipitación de nieve y hielo muy inusual para esta zona, que suele caracterizarse por un clima templado en esta época del año.



En algunos lugares al norte del estado, en Georgia y Carolina del Sur se registraron acumulados de más de 15 centímetros de nieve. En Tallahassee (Florida), por ejemplo, las calles quedaron blancas por primera vez en casi tres décadas.



Pero el verdadero impacto de la tormenta se sintió un poco más al norte, desde Virginia hasta Nueva Inglaterra, donde el sistema se convirtió en lo que los meteorólogos llaman un “ciclón bomba”, que se produce cuando se presenta un agudo y rápido descenso en la presión atmosférica que genera condiciones similares a las de un huracán.



El jueves, algunas áreas de Massachusetts, Nueva York y Nueva Inglaterra registraban vientos de 95 kilómetros por hora y altas mareas que provocaron inundaciones.



Aunque el sistema se hizo sentir en toda la costa del país, las áreas más afectadas fueron las cercanas al mar. Mientras en Washington, la capital, solo cayeron unos dos centímetros de nieve, en Nueva York se contabilizaban 18 centímetros y casi 30 en áreas de Nueva Inglaterra.



La mezcla de precipitación, viento e intenso frío que produjo la tormenta causó una parálisis generalizada en muchas de estas zonas. Según FlightAware.com, al menos 4.800 vuelos fueron cancelados hasta la tarde del jueves, pero se esperaba un incremento de este número con más retrasos previstos para hoy.



Amtrak, la compañía de tren que presta servicio a lo largo de casi toda la costa este, tuvo que reducir la frecuencia y suspender algunos trayectos hasta nueva orden. En muchas ciudades del país, colegios y universidades cerraron sus puertas y el gobierno operó a media marcha, dando a los empleados la opción de trabajar desde la casa.



Cientos de kilómetros de calles y autopistas, además, quedaron intransitables, y las autoridades pidieron a los ciudadanos evitarlas en lo posible, pues los camiones y volquetas no daban abasto para remover la nieve que aún no paraba de caer.



“Si no necesitan salir a las carreteras, no lo hagan, y es preferible, en caso de tener que hacerlo, que usen el transporte público”, sugirió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.



El jueves, más de 50.000 personas estaban sin electricidad.



Si bien la tormenta debía salir del área este viernes, sus efectos se sentirán por varios días más.



Esto, producto de la rotación del sistema que está arrastrando una gran masa de aire helado del Polo Norte hacia al costa este y el centro del país. Por eso, algunas ciudades experimentarán temperaturas récord, peores a las que se registran en la superficie del planeta Marte, donde el termómetro ronda los -20 grados Celsius.



El sábado, en Nueva York la temperatura quizá estará en los -17 grados centígrados. Pero la sensación térmica real será de unos -28 grados centígrados. Washington, por su parte, estará en los -15 grados centígrados.

Avianca cancela y aplaza nuevos vuelos

Después de cancelar inicialmente nueve vuelos por los efectos de la tormenta invernal en el este de Estados Unidos, la aerolínea Avianca anunció el jueves nuevas cancelaciones y aplazamientos de vuelos del jueves y este viernes. Según informó la compañía en un comunicado, se cancelaron seis vuelos desde y hacia El Salvador y Honduras a Nueva York, donde los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia suspendieron sus operaciones, y se aplazaron seis vuelos desde y hacia Bogotá, Cartagena y Medellín a Nueva York.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Twitter: @sergom68