Testimonios de tres 'dreamers' latinoaméricanos beneficiarios de DACA

Donald Trump anunciará el martes si mantiene un programa migratorio que permite que unas 800.000 personas que llegaron a Estados Unidos como niños indocumentados, conocidos como 'Dreamers', se integren legalmente en la sociedad.

"Estamos en el proceso de finalizar esa decisión (...) y vamos a hacer ese anuncio el martes de la próxima semana", dijo la portavoz Sarah Huckabee Sanders, al ser consultada sobre el futuro del plan DACA, creado por el predecesor de Trump, Barack Obama, para sacar de la clandestinidad a quienes ingresaron ilegalmente al país con menos de 16 años.



La organización defensora de los inmigrantes, CASA esperará el anuncio oficial del Presidente Trump a las 9:30 am del martes en la Casa Blanca y pedirá al Congreso que intervenga donde el Presidente puede fallar.



Tres de los inmigrantes que se han beneficiado con el programa DACA por medio de la organización CASA, contaron sus experiencias.

Nathaly Uribe es de nacionalidad chilena y tiene 22 años.

Fui llevada a los Estados Unidos en 1997 a la edad de 2 años. El 28 de septiembre de 2017, celebraré mi 20 aniversario de haber venido a los EE. UU. Me gradué de la escuela secundaria con más de 10 cuerdas honor y comenzó a estudiar ciencias políticas en la universidad.



Tuve que poner mis estudios en espera debido a problemas financieros. Actualmente soy una exitosa profesional de seguros, y estoy ahorrando para comprar mi propia casa. También me ofrezco como voluntaria en CASA, me siento en una junta local sin fines de lucro, promuevo perros de rescate y fui nombrada a la comisión de nominación de consejo escolar de mi condado.

Jesús Pérez tiene 25 años y es originario de México.

El viaje con DACA ha sido una bendición para decir lo menos. Ha proporcionado muchas oportunidades para mí y muchos Soñadores. He tenido la oportunidad de trabajar para la Escuela de Medicina Johns Hopkins como un asistente de investigación del programa.



El objetivo principal del estudio en el que estoy trabajando es ayudar a los varones, de edades entre los 15 y los 24 años, a buscar servicios clínicos en la ciudad de Baltimore. Muchos Soñadores, como yo, aspiran a la grandeza y desean alcanzar todos nuestros sueños. Continuaremos luchando para mantener nuestros permisos de trabajo porque esto no solo nos afecta, sino que afecta el progreso de esta nación. DACA ha sido una bendición para todos nosotros, y debemos a todos los que han marchado con nosotros y ha luchado junto a nosotros. Seguiremos luchando.

Lourdes Ortega es de Ecuador y tiene 27 años.

Gracias a la oportunidad de DACA, que nos dieron el 15 de agosto del 2012, yo pude calificar para este programa. Me cambio la vida. Gracias a un permiso de trabajo y un número de social, pude superarme en obtener un mejor trabajo, continuar mis estudios, y lo más importante, visitar a mi familia en Ecuador después de 10 años.



Pude comprar mi casa, abrir un negocio junto a otra Dreamer, proveer oportunidad de empleo a más de 10 personas y lo más importante, pude ofrecerle algo mejor a mi familia y a mi hijo.

Otros miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, así como líderes empresariales y sociales, también están urgiendo al presidente estadounidense, Donald Trump que mantenga el programa DACA.







Redacción Internacional