'Volver a Colombia no es opción': joven afectado por decisión de Trump

Danilo Reyes es uno entre miles de jóvenes colombianos que quedaron en la "cuerda floja" este martes luego que la administración de Donald Trump decidiera revocar DACA, un programa que les permitía vivir y trabajar en EE. UU. pese a no contar con los documentos legales para hacerlo.

Según Reyes, su familia -oriunda de Cali- abandonó el país en el 2005 buscando mejores oportunidades.



Cuando llegó tenía solo 11 años y desde entonces Estados Unidos se han convertido en su casa. Tanto, que se siente más cómodo hablando en inglés.

"Acá tengo todo. Mi familia, mis amigos. Quiero mucho a Colombia pero no me veo regresando", dice sin ocultar la zozobra que le produce la decisión de Trump y el temor por lo que le depara el futuro.



Graduado de Montgomery College, en el estado Maryland, se encuentra actualmente estudiando ciber seguridad en la Universidad de Maryland y es mucho lo que tiene por perder.



"Obtuve mi primer permiso DACA en el 2012 y desde entonces nos cambió la vida. Compré un auto, acabamos de comprar una casa, tengo un trabajo. Ahora nos lo quieren quitar todo y estamos muy asustados", afirma tras indicar que su principal temor es que las autoridades lo deporten una vez expire su permiso en marzo de 2018.



El miedo es doble pues al aplicar para DACA entregó toda su información, entre ella, dirección de residencia, teléfono, lugar de trabajo, etc. y piensa que ahora podrían utilizarla para ubicarlo.

Danilo no pierde la esperanza de que en este plazo el congreso apruebe una ley que le de un estatus más permanente no solo a él sino a millones de indocumentados que viven en las sombras.



Pero tampoco se hace ilusiones pues han sido muchas las veces que se han entusiasmado con el trámite de una reforma migratoria que nunca llega a buen puerto.



"Yo entiendo cuando dicen que hay que respetar los procesos de migración -dice Danilo-. Pero el caso de todos no es igual. A veces no se cuenta con recursos para ese proceso, aveces se viene huyendo por la violencia. A mis padres no los culpo pues buscaban un mejor futuro para mi. Pero yo no tuve opción cuando me trajeron pues era un menor. En todo caso somos gente honesta, que trabaja, que aporta, que paga impuestos y que colabora con la comunidad".



Para Reyes lo que viene hacia adelante es complicado. Volver, dice, no es una opción. Pero tampoco sería posible quedarse en el mismo domicilio en el que hoy reside y que ya las autoridades conocen.



El único camino, de no prosperar un remedio en el Congreso, sería volver a esa sombra donde desde hace décadas viven sus padres y millones de ilegales más a la espera de que algún día republicanos y demócratas logren ponerse de acuerdo y aprueben una reforma que les ofrezca una nueva oportunidad.