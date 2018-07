En contexto: ¿Por qué las tensiones entre Irán y Estados Unidos?

Contexto

El 8 de mayo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que se retiraba del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015 y el refuerzo de las sanciones contra este país.



El acuerdo histórico de 2015 (firmado Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania) somete a Irán a un estricto control de sus actividades nucleares con el fin de impedir que el país se dote del arma atómica. A cambio, se debían levantar las sanciones internacionales contra Teherán con la perspectiva de nuevas inversiones. Pero tras su salida del acuerdo nuclear, Washington busca aumentar la presión sobre la República Islámica.



Las sanciones contra Teherán entrarán en vigor el próximo agosto y amenazan con hundir la ya maltrecha economía iraní. El presidente estadounidense ha criticado el pacto previo y ha exigido uno más agresivo que limite el programa de misiles balísticos iraní y su influencia en la región.



La escalada de la retórica viene luego de que el Gobierno de Trump lanzó una ofensiva de discursos y comunicaciones en línea que busca fomentar el descontento y ayudar a presionar a Irán para que ponga fin a su programa nuclear y su apoyo a grupos milicianos, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

La alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, reúne a los ministros de Exteriores de Irán y cinco grandes potencias -Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Foto: EFE / Royal Thai Navy

Pelea en Twitter

A través de Twitter, Trump envió un fuerte mensaje al presidente iraní, Hasan Rohani, diciendo: “NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS COMO MUY POCOS A LO LARGO DE LA HISTORIA HAN SUFRIDO ANTES".



"YA NO SOMOS UN PAÍS QUE SOPORTARÁ SUS PALABRAS DEMENTES DE VIOLENCIA Y MUERTE. ¡TENGA CUIDADO!", agregó.



El mensaje se dio luego de que Rohani dijera a Trump que no "jugara con la cola del león" y dijo que el conflicto con Irán desencadenaría la "madre de todas las guerras".



Rohaní también alertó a Washington que Irán controla y podría cerrar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico en el golfo Pérsico por donde circula el 30 por ciento del petróleo transportado por vía marítima a nivel mundial.



Antes del mensaje de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, comparó el sistema de Gobierno iraní con la mafia y denunció que Rohaní no es un moderado, sino "un lobo con piel de cordero". "El nivel de corrupción y riqueza entre los líderes del régimen (iraní) muestra que Irán está gobernado por algo que se parece más a una mafia que a un Gobierno", afirmó Pompeo en un discurso en California. En mayo, el Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis iraníes y tres compañías relacionadas con los Guardianes de la Revolución, así como contra el Banco Central iraní.



Y añadió que "hay más (sanciones) por venir". "Los líderes del régimen, especialmente los que están en la cima del CGRI (Guardianes de la Revolución, ndlr) y la Fuerza Quds (fuerzas especiales, ndlr) como Qasem Soleimani, deben sentir dolorosas consecuencias por su mala toma de decisiones", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.



Pompeo también confirmó que Washington quiere que todos los países reduzcan sus importaciones de petróleo iraní "lo más cerca posible de cero" antes del 4 de noviembre, como parte de los esfuerzos de Washington para aumentar la presión económica sobre Teherán.



Por su parte, Irán ha dicho que su trabajo nuclear es solo para la generación de electricidad y otros proyectos pacíficos.

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, comparó el sistema de Gobierno iraní con la mafia. Foto: AFP

Reacciones

El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, indicó: "NO ESTAMOS IMPRESIONADOS". "Hemos existido durante milenios y visto la caída de imperios, incluido el nuestro, que duró más que la vida de algunos países. ¡SEA PRUDENTE!", dijo.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que la prioridad era "la seguridad del pueblo estadounidense" y garantizar que Teherán no se dote de armas nucleares.



El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, dijo en un comunicado: "He hablado con el presidente durante los últimos días, y el presidente Trump me dijo que si Irán hace cualquier cosa negativa, pagarán un precio como el que pocos países han pagado jamás".



El ministro iraní de Defensa, Amir Hatamí, aseguró que los dirigentes de Estados Unidos y sus aliados regionales "sólo entienden el lenguaje de la fuerza" y que, por ello, "no hay otro camino que una amenaza decisiva". "No nos daremos por vencidos, sino que con toda nuestra capacidad defenderemos los intereses vitales de la República Islámica y el bienestar del pueblo de Irán", apuntó el ministro de Defensa.



ELTIEMPO.COM*

*Con EFE y Reuters