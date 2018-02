Los temas claves en la visita de Rex Tillerson a Colombia

Venezuela, drogas, comercio y la implementación de los acuerdos de paz con las Farc son los asuntos que estarán en la corta agenda que tendrá en Colombia el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, y en la que se prevén encuentros con el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín.

Aunque Tillerson –que tiene programado llegar a Bogotá sobre las 2 p. m.– arrancó con halagos su gira por América Latina al catalogar a Colombia como uno de los aliados más estrechos y prometiendo respaldo a la implementación de los acuerdos de paz, su visita se ha visto empañada por declaraciones del presidente Donald Trump, quien la semana pasada dijo que los países productores de drogas “no eran amigos de EE. UU.” y amenazó con eliminar la asistencia si no mejoran en los esfuerzos antinarcóticos.



Durante la visita de Tillerson se espera que Colombia busque apoyo de EE. UU. para ingresar a la Ocde y que se den los retoques finales para el diálogo de alto nivel entre los dos países previsto para marzo en Cartagena. Estos serán los asuntos claves durante la visita del diplomático al país:

Implementación del acuerdo de paz

Tillerson, en el discurso de Texas de la semana pasada, se extendió en elogios sobre Colombia, a quien llamó uno de los aliados más estrechos de la región, no sin antes destacar el acuerdo de paz que se logró con las Farc y anunciar que la administración republicana seguirá respaldando su implementación.



Dicho eso, el secretario de Estado sostuvo que ese proceso se estaba estancando y que sería uno de los temas para tratar con Santos.



Tampoco es claro qué tan contundente es el apoyo, pues el año pasado Trump pidió reducir la ayuda para el país en el 2018 en un 35 por ciento. Ese “recorte” no se ha materializó, pues el Congreso de EE.UU. no ha aprobado un presupuesto para este año. Así mismo, tanto la Cámara como el Senado incluyeron en sus leyes de presupuestos (aún pendientes) muchos más recursos para el país que los pedidos por Trump. EE. UU., por lo pronto, quiere hacer énfasis en algunos programas como el de desminado y el de sustitución de cultivos. Paralelamente, han dejado claro que les incomoda algunos aspectos de los acuerdos de paz, entre ellos los que impiden la extradición de miembros de las Farc que han sido solicitados por la justicia de EE. UU.

Venezuela, un asunto de prioridad en la agenda

Venezuela es quizá el tema número uno de EE. UU. con la región y Colombia, que a causa de su frontera con el país vecino, resulta un actor clave para sus intereses. Trump, durante su discurso sobre el estado de la Unión hace una semana, dejó claro que pretende insistir en su régimen de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.



De hecho, Tillerson mencionó el domingo en Buenos Aires que EE. UU. aún está considerando sanciones a las exportaciones petroleras venezolanas, pero que se están evaluando “los efectos que tendrían sobre la población”.



En el pasado, EE. UU. había afirmado que no descartaba una intervención militar en Venezuela –algo en lo que el Gobierno colombiano mostró su desacuerdo–, pero la última semana dijo en Texas que lo “más fácil sería que Maduro se fuera”.



Además, fuentes del Departamento de Estado aseguran que la administración republicana quiere ver a otros países adoptando un régimen similar en sus relaciones bilaterales. Asimismo, Tillerson buscará en su visita apoyo para elevar la presión desde organismos multilaterales como la ONU y la OEA.



Ese interés de EE. UU. en Venezuela se ha convertido en una carta fuerte del Gobierno colombiano a la hora de tratar con Trump y su impredecible carácter. En otras palabras, sus asesores reconocen el papel que Colombia juega y puede jugar, y por tanto están dispuestos a bajar los reclamos en otros frentes, como la implementación de los acuerdos de paz y la lucha contra las drogas.

Lucha contra cultivos ilícitos y narcotráfico

EE. UU. sigue muy preocupado por el aumento de los cultivos ilícitos en el país, que se han duplicado en menos de dos años.



En septiembre del año pasado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó con descertificar al país si no se presentaban cambios. Desde entonces, el Gobierno colombiano ha venido insistiendo a sus contrapartes en Washington en que la lucha contra las drogas no se puede medir solo desde la perspectiva de los cultivos y resaltan cómo el país está logrando metas históricas en cuanto a interdicción de cultivos (unas 500 toneladas métricas el año pasado). Eso se notó en el discurso que pronunció Tillerson la semana pasada, en el que no solo reconoció ese esfuerzo, sino que admitió que EE. UU. era parte del problema al generar la demanda de cocaína.

Pero sus palabras, que cayeron muy bien en la región, fueron eclipsadas por otras de Trump solo un día después, cuando amenazó con cortar la ayuda a los países que producen drogas. “Estos (países) no son nuestros amigos”, dijo el presidente sin mencionar a Colombia ni a otros por nombre propio.



Una contradicción que, sin duda, será elevada durante la reunión Santos-Tillerson, entre otras cosas, porque es claro que las nuevas estadísticas sobre cultivos ilícitos durante el año 2017 probablemente confirmarán que el problema ha seguido creciendo y es incierto si un errático Trump cumpla con la promesa de descertificar al país.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

