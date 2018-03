Stormy Daniels, la tormenta que se abate sobre Donald Trump

La Casa Blanca negó este miércoles las alegaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una relación sexual con la estrella porno Stormy Daniels hace más de una década y que pagó por su silencio días antes de las elecciones de 2016.

“El presidente ha negado las acusaciones en su contra”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders. “Se ha referido directamente (a estas afirmaciones) y dejó muy claro que ninguna de estas alegaciones es cierta”, agregó.



El abogado de la actriz, Michael Avenatti, dijo que su cliente mantuvo una relación íntima con Trump y recibió 130.000 dólares para no revelar lo sucedido ni ofrecer detalles íntimos.



Según explicó en varios medios de comunicación estadounidenses, Daniels quiere “contar la verdad” sobre lo ocurrido, y no está impedida de hacerlo, dado que Trump no firmó el acuerdo de confidencialidad.



Avenatti presentó el martes una demanda en un tribunal de Los Ángeles por la cual Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford, quiere anular el pacto de silencio firmado con el abogado personal de Trump, Michael Cohen, el 28 de octubre de 2016. “Ella cree que es importante que el público sepa la verdad de lo que pasó”, dijo el abogado. “Creo que es el momento de que ella cuente su historia y de que el público decida quién dice la verdad”.



Daniels alega que el acuerdo es inválido y que ella es libre de hablar públicamente de su relación con Trump.



La demanda presentada ante el tribunal de Los Ángeles afirma que el 28 de octubre de 2016, la actriz firmó tanto el acuerdo como una carta adjunta usando su nombre artístico, días antes de la elección presidencial de Estados Unidos.Según los documentos, Michael Cohen, el abogado de Trump, firmó ese mismo día, pero el presidente nunca lo hizo.

Con otros nombres

En el acuerdo de confidencialidad, a Trump se lo nombra como David Dennison y Clifford es identificada como Peggy Peterson.



La carta adjunta revela las identidades de las partes como Clifford y Trump, según la querella.



Clifford pide en su demanda ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles que declare nulos e inaplicables tanto el acuerdo como la carta adjunta.



Según la demanda, Clifford y Trump estuvieron juntos entre el verano de 2006 y buena parte de 2007.



Se cita una entrevista que dio Daniels en 2011 a una revista y en la que relata que la relación empezó poco después de que se conocieron en un torneo de golf en 2006, poco después del nacimiento de Barron, el hijo de Trump y de su esposa, Melania.



Cohen ha dicho que le dio a Clifford los recursos de su propio bolsillo en 2016, el año en el que Trump fue elegido presidente, pero aseveró que ni la organización Trump ni la campaña del político fueron parte de la transacción, aunque no quiso precisar el motivo del pago.



Este capítulo, cronológicamente, también coincide con el momento en el que varias mujeres presentaron denuncias de mala conducta sexual del actual mandatario en el pasado.



La querella afirma que el acuerdo de confidencialidad de 2016 demandaba el pago de 130.000 dólares a una cuenta del abogado de Clifford.



El martes, el abogado de la actriz porno se negó a decir si existían textos o fotos que corroboraran la relación de su cliente y Trump. También dijo que ella no tiene ningún tipo de problema en devolver el dinero que recibió del abogado de Trump si se determina que el acuerdo es nulo.



AFP-REUTERS-BLOOMBERG