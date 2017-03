Sombra de evasión de impuestos persigue al presidente Donald Trump

La divulgación parcial de los impuestos que pagó en 2005 el ahora presidente de EE. UU., Donald Trump, a raíz de una filtración a la prensa, añade presión para que publique la totalidad de sus declaraciones fiscales, algo que se negó a hacer en la campaña electoral y ya dentro de la Casa Blanca.



El periodista David Cay Johnston obtuvo parte de la declaración de impuestos de 2005 del magnate y la divulgó el martes en un programa de la cadena MSNBC.



Cuando informaron que iba a dar a conocer la información, la Casa Blanca se adelantó y reveló el martes que Trump pagó 38,4 millones de dólares en impuestos sobre unos ingresos de 152,7 millones en su declaración fiscal del año 2005, lo que equivale a una tasa del 25 por ciento.



Los documentos muestran que Trump pagó cerca de 5,3 millones en impuestos federales y más de 31 en impuestos mínimos alternativos. Trump ha propuesto abolir ese impuesto en el borrador de reforma tributaria. El magnate informó de “ingresos negativos” de 103 millones ese año, dijo Johnston. Si bien esa cantidad no está explicada en el formulario que MSNBC publicó el martes en internet, el periodista dijo que estaba relacionada con una pérdida tributaria de 916 millones de 1995, sobre la cual The New York Times informó el año pasado.



En comparación, en el 2016, el inversor multimillonario Warren Buffett dijo que pagó una tasa de impuestos efectiva del 16 por ciento en 2015: 1,85 millones de dólares en impuestos sobre ingresos brutos ajustados de 11,6 millones.

“¿Alguien cree que un periodista, del que nadie había hablado, fue a su buzón de correo y encontró mis declaraciones?”, cuestionó Trump.



Johnston, un periodista de investigación ganador en 2001 de un Pulitzer y que dirige una página web llamada DCReport.org, contestó casi de inmediato a Trump y subrayó que la propia Casa Blanca “confirmó” los datos de la declaración filtrada.



Además de confirmar las cifras filtradas, la Casa Blanca defendió que Trump “fue uno de los empresarios más exitosos del mundo”, que trató de “no pagar más impuestos que los legalmente requeridos”.



También recordó que en 2005 la construcción, su principal negocio, sufrió una “depreciación a gran escala” y justificó de este modo que la tasa impositiva del magnate fuera del 25 por ciento, inferior a la correspondiente por sus ingresos.



Johnston también denunció que han hostigado a su familia y ha pedido al mandatario tener “un debate abierto, sin amenazas”.



Según Johnston, la copia de la declaración le llegó a su buzón de forma anónima y la posibilidad de que haya sido alguien del equipo presidencial el responsable de la filtración en beneficio de sus intereses, se comenta en círculos políticos.



EFE-REUTERS