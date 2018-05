Senado divulga documentos de reunión entre Trump Jr y rusos en 2016

Un comité del Senado estadounidense divulgó este miércoles miles de documentos de su investigación sobre una reunión en la Torre Trump entre Donald Trump Jr y rusos que habían prometido material incriminatorio sobre Hillary Clinton.

En un testimonio dado a conocer por el Comité Judicial del Senado, Trump Jr dice que no le contó a su padre por adelantado sobre el encuentro con una abogada relacionada con el Kremlin cinco meses antes de la votación presidencial de noviembre.



La reunión del 9 de junio de 2016 con Natalia Veselnitskaya también contó con la presencia del entonces jefe de campaña del republicano, Paul Manafort, y del yerno de Trump, Jared Kushner.



El encuentro alimentó la especulación sobre una posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia, y se cree que es de interés del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la intromisión rusa en las elecciones. Trump ha negado repetidamente que su campaña se haya confabulado con Rusia para lograr su elección y ha denunciado la investigación de Mueller como una "caza de brujas".

La reunión en la Torre Trump fue organizada por Rob Goldstone, un experiodista británico que contactó a Trump Jr diciendo que tenía información "de muy alto nivel y muy sensible" que comprometía a Clinton, entonces la candidata presidencial demócrata. "Me encantaría", respondió el hijo del republicano. Pero Trump Jr dijo luego que no se ofreció "información significativa" y que la reunión se centró principalmente en el tema de las adopciones de niños rusos.



Entre los 2.000 documentos publicados por el comité del Senado está la transcripción completa del testimonio de Trump Jr. En una declaración a los medios estadounidenses el miércoles, aseguró que apreciaba "la oportunidad de haber ayudado al Comité Judicial en su investigación".



"El público puede ahora ver que durante más de cinco horas respondí todas las preguntas y fui franco y directo", agregó.

Trump Jr. (izq.) recibió el 9 de junio del 2016 en Nueva York a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. Foto: Mike Segar / Reuters

Manafort no fue entrevistado por el comité. El senador republicano Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, dijo que publicaba los documentos para que "los estadounidenses ahora puedan revisar esta información" y "llegar a sus propias conclusiones".



Los demócratas del comité dijeron que la reunión de junio de 2016 "confirma que la campaña de Trump estaba dispuesta a aceptar la ayuda de Rusia". "Sus esfuerzos por ocultar la reunión y su verdadero propósito son consistentes con un patrón más grande de declaraciones falsas sobre la relación de la campaña Trump con Rusia", declararon en un comunicado.



"El Comité ha encontrado evidencia de múltiples contactos entre la campaña de Trump y funcionarios del gobierno ruso o sus intermediarios, incluidas ofertas de ayuda y propuestas de Vladimir Putin, que justifican una mayor investigación", agregaron.



AFP