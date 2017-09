Senado se aleja de Trump y aprueba más recursos para Colombia

El Senado de Estados Unidos ignoró este jueves el recorte de fondos que había pedido el presidente Donald Trump para Colombia y aprobó US$ 391 millones de dólares para financiar la implementación del proceso de paz y la lucha contra el narcotráfico durante el año fiscal 2018.

Los fondos autorizados por el Senado son idénticos a los US$ 391 millones que el Congreso había aprobado para este mismo tipo de programas en 2017 y que de por sí constituían un incremento de más del 25 por ciento en relación a los fondos que recibió Colombia en el 2016.



A comienzos de año, y como parte de un recorte masivo de los recursos que gasta el Departamento de Estado, Trump había solicitado al legislativo solo US$ 250 millones para el país. Es decir, US$ 140 millones menos que lo previsto para el 2017.



Aún así, los fondos autorizados por el Senado aún no son definitivos. Primero deberán ser aprobados en la plenaria de la Cámara Alta, y luego pasar a una comisión de conciliación con la Cámara de Representantes, que adelanta su propio proyecto de gastos para las operaciones del Departamento de Estado y en el que incluyó unos US$ 335 millones para el país. El proyecto de la Cámara, como el caso del Senado, aún debe surtir su trámite en la plenaria de este órgano.



Lo más probable, si ambos proyectos terminan siendo aprobados en sus respectivas plenarias, es que la comisión de conciliación que se crearía opte por partir la diferencia: En otras palabras, unos US$ 360 millones para el 2018.



Ambas Cámaras tendrían que llegar a su vez a un acuerdo sobre el tipo de condiciones que se le exigen al país para dar vía libre al desembolso y las diferentes prioridades fijadas en los proyectos. En el de la Cámara, por ejemplo, hay una enmienda que pide congelar el 30 por ciento de la ayuda si el país no logra reducir los cultivos ilícitos de coca.



También existe la posibilidad, dada la cargada agenda legislativa que le resta al Congreso este año, de que terminen por no aprobar un presupuesto sino solo una "resolución de continuidad" para seguir financiando las operaciones del gobierno mes a mes, pero a los mismos niveles de gasto que existían en el 2017.



Lo anterior también convendría a Colombia pues su presupuesto para el 2017 (US$ 391 millones) es de por sí alto.



En cualquier caso, el mensaje dado por ambas cámaras del Congreso es que no están en la misma página que Trump, en lo que se refiere a Colombia.



Esto tiene algo de sentido pues muchos de los legisladores, entre ellos el senador Patrick Leahy, tienen una larga historia con el país y quieren dar una oportunidad a la implementación de los acuerdos.



Aún así, fuentes en el Congreso reconocen que este nivel de apoyo será difícil de mantener en años futuros dado la tendencia al recorte que existe tanto en la Casa Blanca como en ciertos sectores del partido republicano que insisten en la austeridad para controlar el déficit fiscal.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68