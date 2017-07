Senado aplaza de nuevo votación de nueva ley de salud en EE. UU.

17 de julio 2017 , 11:31 a.m.

El líder de la mayoría republicana en el senado de EE. UU., Mitch McConnell, decidió reprogramar la votación de la nueva ley de la salud, debido a la anunciada ausencia del senador republicano y excandidato presidencial John McCain.

La oficina del senador McCain anunció el pasado sábado 15 de julio que este se sometió a una cirugía en la que se le extrajo un coágulo de sangre que estaba encima de su ojo izquierdo. Por esta razón, el senador pasará la semana en reposo en su casa en Arizona.



Tras esa anunciada ausencia de McCain, McConnell emitió un comunicado y explicó, que mientras se recupera, el Senado continuará con su trabajo en asuntos legislativos y nominaciones, pero "aplazará la consideración" del plan para derogar y sustituir la actual ley de salud, conocida como Obamacare.

McConnell no detalló por cuánto tiempo se prolongará ese aplazamiento. El liderazgo republicano del Senado reveló el pasado jueves una nueva propuesta sanitaria para derogar Obamacare, la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, pero, de manera inesperada, otros dos conservadores presentaron una alternativa más al texto, aumentando la división interna.

Problemas para la nueva propuesta

La propuesta de los senadores republicanos para reemplazar el Obamacare no ha logrado tener éxito, debido a varios problemas tanto con los demócratas, como dentro de la misma mayoría. Los senadores demócratas han manifestado su intención de mantener la ley del expresidente Obama, por lo que decidieron no votar.



Para aprobar la nueva ley, los republicanos necesitan la mayoría de votos y a pesar de tener la mayoría en el senado, las discusiones dentro de la bancada han llevado a que varios senadores expresen abiertamente que votaría que no a la propuesta.

El senador republicano Rand Paul ha manifestado su desacuerdo con la propuesta y ha exigido reformas más "radicales" para alejarse del Obamacare. Foto: Reuters

Sin embargo, el problema no acaba ahí. Dentro del grupo de senadores republicanos que están en desacuerdo con la propuesta también hay diferencias, puesto hay quienes quieren mantener políticas del Obamacare y hay quienes, como el senador Rand Paul, quieren que la nueva ley entierre por completo la anterior.



Las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien quiere que la propuesta se apruebe los más pronto posible, han llevado a que el senador McConnell aplace el receso, con el fin de llegar a un censeso dentro de la bancada.



Sin emabrgo, con la ausencia del voto demócrata y con las divisiones dentro del mismo partido republicano ésta es una tarea bastante difícil para el líder de la mayoría.



EFE.