El hombre que trajo de regreso el terrorismo yihadista a Nueva York

"Parecía una persona muy normal cuando llegó. Hablaba poco, no manejaba el inglés, pero decía estar feliz y agradecido de tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Nunca un terrorista”. Eso fue en el 2010 y así, al menos, es como recuerda Bekhzod Abdusamatov a Sayfullo Saipov, el hombre que este martes volvió a sembrar pánico en las calles de Nueva York al aplastar con una camioneta a 20 personas que transitaban desprevenidas por una ciclorruta paralela al río Hudson, en Manhattan. Ocho de ellos (cinco argentinos, una belga y dos estadounidenses) murieron, mientras 12 aún se recuperan de las heridas.

Qué provocó que su sueño americano se tornara en pesadilla en estos últimos siete años es precisamente lo que las autoridades aún intentan establecer mientras el país despierta de fenómenos que ya venían sacudiendo a Europa, pero que hasta ahora no habían cruzado el Atlántico.



Saipov nació en Uzbekistán, una exrepública soviética, y llegó a EE. UU. a sus 21 años luego de ganarse un ‘green card’ a través de un programa que promueve la diversidad en la inmigración al país.



Curiosamente, Uzbekistán no es de los países vetados por el presidente Donald Trump, pero posee una mayoritaria población musulmana y colinda con Afganistán, donde hizo su nombre el grupo terrorista Al Qaeda.



Inicialmente se radicó en Ohio, en la casa de los Abdusamatov, gracias a que sus padres se conocían. Poco después, sin embargo, se mudó a Florida, donde sacó una licencia de conducir y se empleó en varias empresas como chofer.



En esa época conoció a su actual esposa, también de origen uzbeko, con la que tiene tres hijos. Con ellos vivió en Tampa y luego en Patterson, Nueva Jersey, su última residencia, donde se desempeñaba como conductor de Uber.



Los recuentos que han hecho las personas que lo conocieron durante este período ofrecen dos lados muy diferentes de una misma persona.



Kyomg Eagan, que lo tuvo como vecino durante su lapso en Tampa, lo describe como una persona amable y generosa que siempre estaba dispuesta a ayudar.



“Era tímido, callado y pequeño. Medía como 1,50 metros y pesaba unas 100 libras. Yo misma lo habría podido noquear de un puño. No me cuadra con esta persona que causó tanto dolor”, afirma Eagan.



En todo caso, no parecía un curtido yihadista o algo que se le pareciera. Pero otros, entre ellos algunos que le dieron trabajo, lo describieron como una persona “malgeniada” a la que tuvieron que despedir porque maltrataba a los clientes.



“Todos en el vecindario sabíamos que tenía su problema. Era agresivo y se metía en peleas con frecuencia”, recuerda Mirrakhmat Muminov, quien lo conoció en Ohio.



Por el momento, las autoridades investigan su pasado en Uzbekistán para determinar si tenía nexos con organizaciones terroristas antes de llegar a EE. UU.



De momento, lo que se cree es que Saipov se radicalizó con posterioridad a su llegada y que mucho de eso ocurrió en internet.



Durante la entrevista que le realizaron en el hospital donde fue recluido, el sujeto dejó claro que había actuado en nombre del Estado Islámico (EI), organización terrorista de la que dijo sentirse parte.

Afirmó incluso que consideró hasta poner banderas del EI en el camión que usó para el crimen y que estaba obedeciendo las instrucciones que el grupo había dado desde el año pasado, cuando les pidió a sus seguidores usar camiones o carros para arremeter contra multitudes y causar el mayor daño posible.



Saipov le narró al FBI que llevaba un año planeando el golpe y escogió Halloween, pues supuso que la fecha congregaría a muchas personas en la calles.



Las autoridades también revelaron que en su teléfono fueron encontrados más de 90 videos de actos violentos perpetrados por el EI, entre ellos decapitaciones, torturas y manuales para construir bombas. Así mismo, 3.800 imágenes entre las que figura Abu Bakr al-Baghdadi, líder del EI.



El propio Saipov les confesó a las autoridades que se había inspirado en particular en que al-Baghdadi cuestionaba a la comunidad musulmana de EE. UU. por no hacer nada para contrarrestar el asesinato de musulmanes en Irak. Además, que su plan era seguir arrollando gente y solo se detuvo porque perdió el control del vehículo.



Inicialmente, tanto el FBI como la policía de Nueva York indicaron que no había señales de una conspiración mayor y que todo apuntaba a que Saipov había actuado solo.



Pero hacia finales de esta semana comenzó a crecer una nueva tesis. De acuerdo con el FBI, el nombre de Saipov ya había sido parte de varias investigaciones que adelantan y que involucran a la comunidad de uzbekos en EE. UU.



Hasta la fecha, el acusado nunca había sido vinculado con las pesquisas, pero algunos amigos suyos ya eran monitoreados por posibles actividades terroristas, entre ellos un hombre aún no identificado a cuya boda asistió Saipov este año.



También están interrogando a Mukhammadzoir Kadirov, supuesto primo del acusado, y buscan establecer si existió conexión con un grupo de uzbekos que han sido arrestados en los dos últimos años en Brooklyn, también Nueva York, por ofrecer apoyo material al EI. Dos de ellos ya fueron declarados culpables.



En otras palabras, las autoridades saben que entre esta pequeña comunidad hay simpatizantes del EI y ahora buscan establecer si el ataque de Saipov fue realmente aislado o hace parte de un patrón más grande.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal EL TIEMPO

Washington@sergom68