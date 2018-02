Trece rusos acusados por interferir en elección presidencial del 2016

Una agencia rusa de internet y más de una decena de rusos interfirieron en la campaña electoral estadounidense entre 2014 y 2016 para ayudar al multimillonario Donald Trump y minar las opciones de su rival Hillary Clinton, dijo el fiscal especial en una acusación.

El documento presentado por el fiscal especial Robert Mueller describió la conspiración para interferir en la elección estadounidense con personas que adoptaron identidades falsas en internet para publicar mensajes divisivos, viajaron al país para hacer inteligencia y participaron en actos políticos haciéndose pasar por estadounidenses.



La Agencia Rusa de Investigación de Internet “tenía el objetivo estratégico de tratar de generar discordia en la política estadounidense, incluyendo la elección presidencial de 2016”, sostiene la acusación. “Los acusados publicaron información inapropiada sobre varios candidatos y desde inicios hasta mediados de 2016, sus operaciones incluyeron respaldo a la campaña presidencial del entonces aspirante Donald Trump y hacer comentarios despectivos sobre Hillary Clinton”, agrega.

La acusación se hace eco de las conclusiones presentadas en enero de 2017 por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que descubrió que Rusia influyó en la elección y que sus objetivos incluyeron eventualmente ayudar a Trump.



Trump nunca aceptó el reporte y denunció la investigación de Mueller respecto a si su campaña se coludió con el Kremlin como “una caza de brujas”.



La acusación identifica a la Agencia Rusa de Investigación de Internet, 13 rusos y a otras dos compañías. Los hallazgos de la agencia de inteligencia estadounidense en 2017 han desatado investigaciones sobre cualquier vínculo entre la campaña de Trump y Rusia.



Este sábado, el presidente Trump reiteró que su campaña para las elecciones presidenciales de 2016 “no hizo nada malo” y consideró que los cargos que presentó Mueller muestran que no hubo confabulación con el Kremlin. “Rusia comenzó su campaña contra EE. UU. en 2014, mucho antes de que yo anunciara que me presentaba para ser presidente. Los resultados de las elecciones no se vieron afectados. ¡La campaña de Trump no hizo nada mal, ¡no hubo colusión”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Mueller aseguró que los ciudadanos rusos también apoyaron a Bernie Sanders, el rival de Hillary Clinton durante las elecciones primarias demócratas para las elecciones de 2016.



REUTERS y EFE