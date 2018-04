Tensión entre Rusia y Occidente por las agresivas políticas de Putin

El lunes pasado, en solo cuestión de horas, el mundo entero pareció regresar, a través de un túnel del tiempo, a los peores años de la Guerra Fría, cuando la desconfianza entre Occidente y Rusia era enorme y las posibilidades de una conflagración mayor eran pan de todos los días.



Ese día, y en un acto sin precedentes en la historia reciente, más de 20 países encabezados por EE. UU. y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) coordinaron una expulsión masiva de agentes de inteligencia y diplomáticos del Kremlin, en respuesta al atentando contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en el Reino Unido, atribuido al gobierno de Vladimir Putin.





Ya van 151 funcionarios a los que se les pidió empacar sus maletas; 60 de ellos fueron expulsados de EE. UU., donde también se ordenó el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle.



El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, catalogó el gesto como la “respuesta internacional más contundente” que se ha tomado contra Rusia, mientras la Casa Blanca, de Donald Trump, que hasta la fecha había tratado a Putin con pinzas, dejó claro que cualquier ataque contra un aliado será respondido con firmeza.



El Kremlin, que niega su rol en el atentado contra Skripal a comienzos de marzo, respondió expulsando el viernes a 59 diplomáticos de 24 países. Y ayer, Rusia dijo que el Reino Unido debe reducir su personal diplomático en más de 50 personas, en un nuevo episodio de la crisis. La medida se produce después de que 23 diplomáticos británicos abandonaran Moscú.



Los embajadores de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá y Polonia, entre otros, fueron convocados por el ministerio de Relaciones Exteriores ruso para notificarles las medidas de expulsión. “Se les remitió una nota que dice que en protesta por las acusaciones insensatas y las expulsiones de diplomáticos rusos (...), Rusia declara ‘persona non grata’ a la cantidad correspondiente de empleados diplomáticos”, anunció el ministerio en un comunicado.



De acuerdo con Michael McFaul, exembajador de EE. UU. en Rusia, el “frente común” contra Moscú que surgió esta semana era más que necesario, no solo por el atentado en suelo británico utilizando un arma química de carácter militar, sino también por el comportamiento de Putin en años recientes, entre los que se destacan la anexión de Crimea a Rusia, la invasión de Ucrania, su interferencia en las elecciones de EE. UU. y su rol en la guerra de Siria.



“Occidente tiene que demostrarle a Rusia que no puede violar las normas internacionales impunemente. La expulsión de agentes de inteligencia, sin ser la panacea de los castigos, tendrá efectos a corto plazo, pues limitará su capacidad de espionaje en otros países”, sostiene McFaul. Aunque varios analistas opinan que en la práctica este tipo de reacciones son meramente simbólicas, en esta ocasión es precisamente el símbolo lo que cuenta.



Uno de los grandes objetivos del Kremlin en los años de Putin ha sido, según Joshua Yaffa, de New America, dividir a los aliados y debilitar instituciones con la intención de fracturar organizaciones como la Otán y la Unión Europea (UE). Al mismo tiempo, minar la cooperación entre estas con EE. UU. “Por eso apoyaron el ‘brexit’ (la salida de la UE del Reino Unido) y por eso empujaron a Trump, un candidato que fue hostil hacia este tipo de alianzas y al multilateralismo”, afirma el analista.



El hecho de que ahora estos países hayan sincronizado sus respuestas y encontrado un punto de unión termina siendo un golpe para los intereses del Kremlin. Sobre todo porque no era claro hasta la semana pasada si Theresa May, la primera ministra británica, podría orquestar una respuesta de este tipo con un cuerpo como la UE y con un Trump que no ha ahorrado palabras para alabar a Putin pese a las múltiples ofensas.



Aunque Trump mismo no ha criticado abiertamente al presidente ruso, el cambio de tono de Washington y la agresividad de su respuesta es un desarrollo que no le conviene a Moscú. Dicho eso, y de momento, Putin tiene poco que perder en una confrontación de este tipo con Occidente.



De hecho, internamente hasta le conviene, pues si hay algo que amalgama a los rusos es la percepción de una amenaza externa proveniente de EE. UU. y la Otán. Tanto que el mismo portavoz de la campaña electoral de Putin agradeció con sarcasmo a los británicos, cuando atribuyó la participación de más del 70 por ciento en las pasadas elecciones a la disputa por el asesinato del exespía.



Además, y aunque Putin ganó los comicios y tiene garantizados otros seis años, la situación económica no es la mejor y el descontento entre la población crece por los escándalos de corrupción. Por eso, un enfrentamiento con Occidente que no pase de expulsiones de diplomáticos juega a su favor, pues eleva el tema de seguridad nacional y eclipsa sus otros problemas.



Pero, como dice Ángela Stent, funcionaria de inteligencia durante los años del presidente George. W. Bush, lo grave de un escenario como el que surgió esta semana es que va cerrando los espacios de diálogo y las áreas de potencial colaboración entre Occidente y Moscú, lo que podría conducir a un clima de alto voltaje como en los años de la Guerra Fría. Y eso es algo a lo que nadie quiere volver.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68