‘No hay garantías de que las familias serán reunificadas’

Rubén Gallego, Representante a la Cámara por el Estado de Arizona y de origen colombiano, habló con EL TIEMPO sobre la polémica de esta semana en Estados Unidos por el tema migratorio.

Supongo que la separación de familias impacta particularmente a Arizona, el estado fronterizo que usted representa en el Congreso. ¿Qué dice la gente de su distrito?



Están horrorizados. Estas son familias que buscan un estatus de refugiados, y en su lugar los estamos separando y tratando como si fueran los peores criminales. Esto es muy triste. No hay garantías siquiera de que serán reunificados.



El presidente insistió en que lo único que hacía su política de ‘tolerancia cero’ era aplicar las leyes vigentes ¿Usted qué opina?



Está mintiendo. La ley misma dice que no se puede dejar a un niño en una cárcel por más de 20 días, y la ley también prevé es que se los deje en libertad provisional (a los adultos) utilizando mecanismos como los brazaletes de tobillo para mantenerlos ubicados.



Trump lo que hizo fue cambiar esa práctica y separar a las familias para que esto disuadiera a futuros migrantes. Además, estaba usando la situación como un chantaje para obtener los fondos que quiere para construir el muro en la frontera con México y entusiasmar a su base electoral que quiere mando duro en la inmigración.



¿Pero no hay algo de cierto en que los migrantes estaban aprovechando un vacío en la ley?



No hay ningún vacío. Todo el que llega a EE. UU. tiene el derecho a pedir asilo o refugio, y no hay nada en las leyes que diga que por llegar como familia se les garantice ese refugio o asilo.



¿Cree que la orden ejecutiva que firmó Trump soluciona el problema?



Lo que hay que hacer es volver al sistema anterior. Llega una familia pidiendo asilo. Se le puede detener por 20 días para determinar si tienen méritos para un asilo o no. Si no se puede determinar en ese tiempo, se dejan en libertad condicional, se ubican en casas temporales y se monitorean con brazaletes de tobillo, hasta que el juez decida su futuro.



¿Piensa que este episodio está afectando la imagen de EE. UU. en el exterior?



Por supuesto. Nos hace ver muy mal. Se supone que somos los líderes del mundo libre, y ahora nos destacamos por arrancar bebés de los brazos de sus madres.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington