Otra mujer dice que Roman Polanski abusó de ella cuando tenía 16 años

16 de agosto 2017 , 02:35 a.m.

Una mujer denunció este miércoles públicamente en Los Ángeles (Estados Unidos) que el director Roman Polanski abusó de ella en 1973, cuando era una adolescente de 16 años.

Identificada como Robin M., la mujer compareció en una rueda de prensa junto a la abogada Gloria Allred para desvelar sus acusaciones contra el director de cine por un caso que ya ha prescrito.



Es la tercera mujer en denunciar abusos por parte del director después de Charlotte Lewis en 2010 y de Samantha Geimer en 1977, caso del que Polanski se declaró culpable aunque se fugó a Europa antes de recibir su condena.



"Fui 'sexualmente victimizada' por Roman Polanski cuando era una menor de 16 años en 1973", señaló Robin M. en rueda de prensa.



La mujer explicó su denuncia pública en este momento, tras más de cuatro décadas, por la voluntad expresada recientemente por Geimer de cerrar el caso de 1977.



"Yo no lo he superado y creo que Roman Polanski debe pagar por sus delitos contra la menor de trece años Samantha Geimer", afirmó en rueda de prensa Robin, de 59 años, cuyo caso criminal ya ha prescrito.



La mujer, que no dio detalles sobre el presunto abuso, dijo que en los más de 40 años que han transcurrido desde 1973 tan solo se había atrevido a confesar el abuso a una amiga. Temía que su padre, explicó, "hiciese algo que lo llevase a la cárcel por el resto de su vida". Sin embargo, Robin M. dijo sentirse enfurecida cuando Geimer apoyó el cierre del caso y decidió entonces salir a la luz para hacer público que hay más víctimas del director.

La abogada Gloria Allred aclaró que Robin M. sí podría abrir interponer una demanda civil contra el director, aunque por el momento ha decidido no denunciar. En declaraciones al medio especializado Variety, el abogado de Polanski, Harland Braun, cuestionó las declaraciones de Robin M. y aseguró que si tiene algo sólido en contra de Polanski debe ir al juzgado y presentar una demanda.



"¿Por qué una rueda de prensa? El único propósito es generar publicidad y quizá tratar de influir a un juez", añadió Braun, vinculando estas acusaciones con la causa todavía abierta contra Polanski por el caso Geimer.



Polanski, que ahora tiene 83 años, presentó en febrero una serie de documentos para regresar a Estados Unidos y cerrar el caso sin tener que pasar por prisión, pero un juez de Los Ángeles rechazó su propuesta en abril.



En 1977, Polanski, de 43 años en ese entonces, drogó y obligó a Geimer, de 13, a mantener relaciones sexuales después de una sesión fotográfica, delito por el que fue arrestado.



Polanski se declaró culpable y pasó 42 días en la cárcel, pero estando en libertad bajo fianza y ante el temor de tener que volver a prisión para cumplir una condena mucho más severa huyó de EE. UU. a finales de 1978.



Polanski argumentó para su huida que en su día llegó a un acuerdo con las autoridades para cumplir sólo 48 días entre rejas, pero que escapó del país porque el magistrado Laurence Rittenband pretendía imponerle una condena más dura de la pactada.



Este embrollo judicial ha restringido su libertad de movimiento por todo el mundo durante años por miedo a que Estados Unidos reclamara su extradición. Por otro lado, la actriz Charlotte Lewis denunció públicamente en 2010 que el director abusó de ella sexualmente en 1982 cuando tenía 16 años.



EFE