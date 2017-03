En abril, Presidente de Egipto se reunirá con Trump por primera vez

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca en la primera semana de abril, en su primer viaje oficial a Washington desde que asumió el cargo en 2014, informó el domingo pasado el periódico estatal Al Ahram.



El diario detalló que está previsto que Al Sisi aborde con Trump la situación en Oriente Medio así como busque reforzar las relaciones bilaterales que, según el rotativo, tendrán "un nuevo impulso" con este viaje.



Por otro lado, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shukri, recibió el domingo una llamada del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, en la que hablaron de la situación de Libia y Siria, según un comunicado oficial.



Tillerson también renovó la invitación a Shukri para la reunión a nivel ministerial convocada para tratar la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) que se celebrará en Washington entre los días 22 y 23 de marzo.



El Ministerio egipcio no ofreció más detalles de la llamada telefónica y no informó si los ministros conversaron sobre la visita de Al Sisi a Washington.



Al Sisi fue el primer dirigente internacional con el que Trump habló tras su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre y también ha sido uno de los primeros en conversar con él tras su llegada al poder, lo que revela la importancia que la nueva Administración otorga a la relación con Egipto.



Las relaciones entre Washington y El Cairo son muy estrechas desde que Egipto firmó la paz con Israel en 1979, lo que llevó a EE. UU. a otorgarle una asistencia militar que asciende a 1.300 millones de dólares anuales.



Tras el golpe militar del 3 de julio de 2013 de Al Sisi, los lazos se enfriaron y la ayuda militar fue temporalmente suspendida, pero desde entonces los vínculos se han ido reconstruyendo, aunque con algunas tiranteces.



Desde que asumió el cargo, el exmariscal visitó Nueva York tres veces para participar en las reuniones de la Asamblea General de la ONU, pero todavía no ha realizado una visita oficial a EE. UU.



EFE