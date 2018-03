Colombia debe incrementar erradicación en zonas vedadas, dice EE. UU.

La estrategia antidrogas de Colombia podría ser exitosa pero siempre y cuando el gobierno destine los recursos necesarios e implemente un plan para incrementar la erradicación de coca en zonas del país previamente "vedadas" a la eliminación forzosa de cultivos ilícitos.

Las anteriores son algunas de las recomendaciones que le hace Estados Unidos al país en su 'Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de los Narcóticos 2018 (INCSR)' que produce el Departamento de Estado y que se dio a conocer este sábado.



En el reporte EE. UU. dice además que el país debe redoblar su compromiso a la extradición y diseñar un sistema para lidiar con los campesinos que se están oponiendo a la erradicación.

"Colombia siguió dando pasos para combatir el narcotráfico. Estos esfuerzos impiden el ingreso a EE. UU. de cientos de toneladas métricas de droga cada año. Creemos que la estrategia actual puede tener un impacto a largo plazo en el control de los cultivos y la producción de coca si destina los recursos adecuados a la estrategia, mejora la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los programas civiles e implementa esfuerzos redoblados de erradicación en zonas de alto crecimiento de coca, incluyendo áreas previamente vedadas para erradicación forzosa", dice el reporte.



El informe, que se pública anualmente en el mes de marzo, llega unos días después de que funcionarios de ambos países se comprometieran a un plan que busca eliminar el 50 por ciento de la producción de cocaína en los próximos 5 años.



El informe reitera que durante el 2016 tanto la producción como los cultivos de coca en el país alcanzaron niveles históricos con 710 toneladas métricas de la droga sembradas en 188.000 hectáreas.



Sin embargo no proporciona aún los datos del 2017 que suelen ser publicados hacia mediados de año.



Fuentes consultadas por este diario anotan, no obstante, que la producción ya habría alcanzado más de 800 toneladas métricas mientras que los cultivos se habrían expandido otro 20 por ciento (entre 210 y 230 mil hectáreas sembradas a diciembre del año pasado).



En el informe el departamento de Estado sostiene que el país logró decomisar 449 toneladas métricas de coca en 2017, casi 50 más que en el 2016.



Así mismo, destaca la erradicación forzosa de 52,283 hectáreas, casi el triple que lo registrado en 2016 y menciona el plan diseñado para erradicar otras 50.000 hectáreas de manera voluntaria con acuerdos de sustitución con campesinos. Sobre esto último el departamento de Estado dice no poseer información suficiente como para hacer una evaluación.



En el informe EE.UU. reitera que Colombia sigue siendo el principal productor de coca en el mundo y responsable por el 92 por ciento de la coca que ingresa a su territorio.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68