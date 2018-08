¿Quién era el hombre que robó un avión en EE. UU. para estrellarlo?

El pasado viernes en la noche todas las alarmas se prendieron en el aeropuerto internacional de Seattle- Tacoma, después de que Richard Russell, un empleado de la aerolínea Horizon Air, robara uno de los aviones y tras más de una hora de vuelo se estrellara en la isla Ketron. El hecho no estaba relacionado a un hecho terrorista, se debía a una intención suicida.



Russell, de 29 años, se desempañaba como funcionario de pista de Horizon Air, subsidiaria de Alaska Airlines, desde hace tres años y medio. Allí se encargaba de cargar y descargar equipajes, remolcar aviones y limpiar las aeronaves.

A este trabajo llegó en el 2015, cuando decidió mudarse, junto a su esposa, al estado de Washington para estar más cerca de su familia.



En un comunicado, sus familiares, que lo llamaban ‘Beebo’, aseguraron que era un hombre "cálido y compasivo". Estamos "sorprendidos y con el corazón roto" con el incidente, indicó la familia en el texto, que será -dijeron- su única declaración pública. "Era un esposo fiel, un hijo amoroso y un buen amigo (...) Esto es un completo shock para nosotros", señalaron.



El hombre estaba casado con Hannah Russell, a quien conoció en el 2010 en Oregon (EE. UU.). Un año después contrajeron matrimonio y abrieron una pastelería que manejaron juntos durante tres años, hasta que tomaron la decisión de vivir en el estado de Washington.

Dentro de sus actividades, Russell también se desempeñaba como líder de una comunidad cristiana local. "Era muy muy simpático, automáticamente tratando de involucrar a todo el mundo", dijo Hannah Holmes, que también trabajó en ese grupo religioso, citada por el diario The Seattle Times.



Por su parte, Rick Christenson, un supervisor de operaciones de la línea área, retirado en mayo, lo describió como un "tipo callado" pero que "le caía muy bien a sus compañeros".

El incidente

Sobre las 8:00 p. m. (hora local) del viernes, Russell robó un bimotor turbohélice Bombardier Q400, con capacidad para 76 pasajeros, el cual en ese momento se encontraba vacío. El hombre piloteó la aeronave por más de una hora antes de estrellarse.



Tras su despegue, dos caza-bombarderos persiguieron al avión, pero no llegaron a forzar su aterrizaje. Las autoridades descartaron después del incidente que tuviera un vínculo terrorista.



Durante el vuelo, el controlador aéreo intentó guiar a Russell, quien murió en el impacto, pero él le respondió: "No necesito mucha ayuda, he jugado algunos juegos de video antes", sin precisar si se trataba de un simulador.

Un diálogo con la cabina

Un vídeo difundido por una amateur difundido en las redes sociales mostraba el avión haciendo una acrobacia en el aire. Foto: AFP. John Wauldron Dos aviones militares F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero no estuvieron involucrados en el accidente, indicaron por su lado los servicios de la policía local. Foto: AFP En algunos momentos voló muy cerca del agua. Foto: AFP El gobernador Jay Inslee dijo que los pilotos estaban "listos para hacer lo que fuera necesario para protegernos". Foto: Twitter de @janellewang

Russell, antes de estrellarse, tuvo una conversación con las personas de la torre de control. Allí se describió como "un tipo destrozado" con "algunos tornillos sueltos".



"Hay mucha gente que se preocupa por mí. Les va a decepcionar escuchar que hice esto. Me gustaría disculparme con todos y cada uno de ellos", señaló el hombre de 29 años, antes de estrellarse en la isla Kreton, a unos 45 kilómetros del aeropuerto y con 20 habitantes.



Mientras iba haciendo piruetas, los controladores aéreos intentaron ayudar a aterrizar a Russell y le pidieron que se alejara de las aéreas pobladas, según grabaciones difundidas.



En ellas, se escuchan tensos intercambios de comentarios entre las autoridades aéreas y el individuo, al que se refieren en varias ocasiones con su nombre y el diminutivo de ‘Rich’.



En diferentes momentos de la conversación, Richard Russell expresó su preocupación por la cantidad de combustible que le quedaba al avión, así como sobre la posibilidad de ir a la cárcel y se describió como "un hombre roto".



"Soy solo un hombre roto, que tiene algunos tornillos sueltos, supongo. Nunca lo supe realmente hasta ahora", afirmó.

ELTIEMPO.COM

*Con información de AFP y EFE