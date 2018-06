Trump reabre heridas con su propuesta de regreso de Rusia al G7

El presidente Donald Trump agrandó este viernes la brecha entre Estados Unidos y sus aliados occidentales con un inesperado pedido de reintegrar a Rusia al Grupo de los Siete (G7). Mientras los líderes de las mayores democracias industrializadas del mundo comenzaron a reunirse para la cumbre del G7 en la localidad de La Malbaie (Quebec, Canadá), gobernantes europeos advirtieron que la postura de Trump amenaza el orden mundial.

Ya furiosos por las posiciones de Trump en materia de comercio, cambio climático y la cuestión de Irán, el G7 sufrió una grieta en su unidad contra las agresiones de Rusia. Antes de abordar el avión que lo llevó a Canadá, Trump instó a que el grupo vuelva a tener el formato de G8 que tenía antes de excluir a Rusia en 2014. “Deberían dejarla volver porque debemos tener a Rusia en la mesa de negociaciones”, dijo Trump.



Tras anexar la región ucraniana de Crimea, Rusia fue expulsada de ese club de naciones ricas, que se considera a sí mismo como garante del orden político y económico mundial. La idea fue inmediatamente rechazada por los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, dijo la presidencia francesa. “La posición europea no es por un retorno de Rusia”, dice un comunicado emitido tras una reunión entre Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May y Giuseppe Conte.

“Estamos de acuerdo en que un regreso de Rusia al G7 no es posible a no ser que se hagan progresos sustanciales en relación al problema de Ucrania. Es la posición común”, dijo Merkel. “Es evidente que el presidente estadounidense y el resto del grupo sigue en desacuerdo en materia de comercio, cambio climático y el caso Irán”, dijo, por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.



“El orden mundial, basado en reglas comunes, se ve desafiado no por los sospechosos habituales, sino, de manera sorprendente, por su principal arquitecto y garante: Estados Unidos”, dijo Tusk, invitado a la reunión del G7. Y añadió que la determinación de Trump de acosar a sus aliados con cuestiones comerciales y diplomáticas “solo funciona en las manos de quienes buscan un nuevo orden pos-Occidental en donde no existen ni la democracia ni las libertades fundamentales”.



Trump fue el último de los líderes del G7 en llegar a la cumbre que se celebra en La Malbaie, al norte de Quebec, y seguramente será el primero en irse pues tiene una reunión en Singapur con el líder de Corea del Norte Kim Jong-un.

La cumbre del G7 en Quebec ha llamado la atención de miles de manifestantes contra la reunión de las siete potencias mundiales. Foto: AFP

Trump es el principal blanco de las protestas callejeras que suelen realizarse durante las cumbres del G7. Manifestantes enmascarados quemaron banderas de Estados Unidos y de los otros países del grupo.



En inequívoco simbolismo, las democracias occidentales se reúnen el mismo día en que el presidente de China, Xi Jinping, recibió en Pekín a su homólogo ruso, Vladimir Putin.



Tres décadas después del fin de la Guerra Fría, las naciones del G7 están divididas en cuestiones como comercio, ambiente y compromisos multilaterales como los relacionados al programa nuclear de Irán. Y casi al mismo tiempo, Trump parece más cómodo con autócratas que con tradicionales aliados de Washington.



La postura ‘Estados Unidos primero’ manejada por Trump en materia comercial fue recordada en su partida hacia Quebec y refuerza los augurios de que esta cumbre será la primera del G7 en terminar sin una declaración conjunta.



AFP