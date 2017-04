Marchas en EE. UU. piden a Trump que haga públicos sus impuestos

Miles de manifestantes se congregaron este sábado en varias ciudades de Estados Unidos para presionar a Donald Trump a que publique su declaración de impuestos, un acto de transparencia que se ha negado a realizar.



"Hasta que él lo haga, no sabremos qué está escondiendo o a quién beneficia el diseño de sus políticas. Necesitamos un presidente que trabaje para todos los estadounidenses y un sistema de impuestos que lo haga también", dijeron los organizadores de ‘Tax March’ en su sitio de internet.

Las protestas fueron programadas para coincidir con el tradicional 15 de abril, fecha límite para hacer la declaración de impuestos en Estados Unidos, aunque este año esa fecha vence el 18 del mismo mes.



Miles de personas de todas las edades se reunieron en Washington frente al Capitolio, que alberga al edificio del Congreso, sosteniendo carteles con mensajes como: "¿Qué esconde?" y "Los hombres verdaderos pagan sus impuestos".



Un gran pollo inflable, vestido para parecerse a Trump, recorrió el área aparentemente para sugerir que el presidente republicano está atemorizado de hacer público su registro de impuestos.



"Si no tiene nada que esconder, debería publicar su declaración de impuestos", dijo la manifestante Liz Turner, de 31 años. Preguntada sobre qué sospecha que pasó con los impuestos, Turner repicó: "¿tal vez alguna cosa con Rusia?"



Ellen Lodwick, de 67 años, una investigadora corporativa de Maryland que ha participado en todas las manifestaciones anti- Trump desde la elección del 8 de noviembre pone en duda sus transacciones comerciales. "Probablemente hay inversiones cuestionables o ilegales", dijo.



Los presidentes de Estados Unidos y los candidatos han publicado voluntariamente por décadas sus declaraciones de impuestos, pero no hay un requerimiento legal que los obligue a hacerlo. La ley solo exige la publicación de la declaración financiera, incluidas las deudas y los ingresos, pero no es obligatorio detallar los montos de impuestos pagados.



Para los detractores del presidente esta información es importante porque éste se ha vanagloriado de haber sabido utilizar todos los huecos fiscales existentes para reducir sus impuestos al mínimo. Trump, un multimillonario de bienes raíces, publicó una declaración financiera pero ha mantenido sus declaraciones de impuestos en privado.

Marcharon hacia la mansión de Trump en Florida

Hasta unas 700 personas han cruzado la distancia que une West Palm Beach con las inmediaciones de Mar-a-Lago para pedir a Donald Trump, que haga públicas sus declaraciones de impuestos.



La caminata de unas 3 millas (casi 5 kilómetros), parte de la movilización nacional ‘Tax March’ que convocó protestas en ciudades de todo el país, se inició este mediodía en la Plaza Trump, en el centro de West Palm Beach, desde donde se inició un recorrido que culminó en la isla Bingham, muy cerca de Mar-a-Lago.



En esta residencia y club social, el presidente estadounidense pasa el fin de semana de Pascua, el séptimo que transcurre en esta lujosa edificación de cara a Atlántico desde que asumió la Presidencia el 20 de enero.



Ajeno a las manifestaciones en esta localidad del sur de Florida, el presidente ha pasado la mañana en un club de golf, como es habitual cada vez que se reúne con su familia en su "Casa Blanca del Sur", como llama a Mar-a-Lago.



Los congregados en la marcha, unos 700 según la organización, gritaron cánticos y portaron carteles en las que con mensajes como "show me the money (muéstrame el dinero)" piden que Trump publique sus declaraciones de impuestos, tal como han hecho sus predecesores en la Casa Blanca.



Poco antes de que los primeros manifestantes llegarán a las inmediaciones de la residencia de Trump, la comitiva que transportaba al mandatario desde el Trump International Golf Club ingresó a la edificación, según se desprende de la información que del pool de periodistas que acompaña al mandatario.



Desde el interior de este club de golf salió un largo vehículo completamente recubierto de cromo, adornado con estrellas y franjas, y con un muñeco del presidente encima del parabrisas, con un gran cartel en la parte superior con el lema de campaña "Make America Great Again" y los nombres de Trump y el vicepresidente, Mike Pence, tal como informa el pool.



Además de los manifestantes, como en otros fines de semana cerca del club se apostaron simpatizantes del mandatario con banderas estadounidenses y gorros con los eslóganes de campaña. Hasta el momento, la Policía no ha informado de ningún incidente en el lugar.



Como en cada visita que Trump hace a su amplia propiedad frente al Atlántico, medios y autoridades de Palm Beach y su vecina West Palm Beach sacan a relucir el coste que tienen estas escapadas para los contribuyentes y la necesidad de un reembolso por parte de las autoridades.



"El gasto estimado que han hecho las instituciones locales para protegerle ya se acerca a los 3,7 millones de dólares", señaló el jueves el medio digital My Palm Beach Post.

En California, protestas dejaron detenidos

Cientos de personas pidieron en Los Ángeles que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dé cuenta de sus declaraciones de impuestos, en una marcha que fue eco de otras realizadas hoy en varias ciudades del país y que registró 14 detenidos en la ciudad de Berkeley.



Marien Pérez, asistente a la ‘Tax March’, defendió que los trabajadores inmigrantes como ella son quienes sacan adelante el país. "He hecho cuentas y si quito todo lo que me quitan es como si trabajara gratis tres meses (...) es el colmo que yo pague y el presidente no", denunció la hispana de 38 años, una de las más de 2.000 personas que se manifestaron en esta ciudad.



La de Los Ángeles fue una de las varias marchas celebradas hoy en California, como también se registró en San Diego, en donde los manifestantes pidieron a los legisladores representantes de este estado a que obliguen al mandatario a presentar sus formas de impuesto.



La ciudad de Berkeley nuevamente fue escenario de confrontaciones entre simpatizantes y opositores al presidente durante la jornada de hoy, en la que 200 personas se congregaron en el Centro Cívico Martin Luther King Jr. en donde por lo menos cuatro personas fueron detenidas, de acuerdo con medios locales.



Mientras en San Francisco la convocatoria se llevó a cabo delante del Centro Cívico de la ciudad, desde donde partió una caminata hasta la calle Market, la capital del estado, Sacramento también se unió a la jornada.



"No vamos a permitir que este Gobierno siga haciendo recortes a educación y cosas vitales, para proteger sus propios intereses", señaló la activista y educadora Norma Alcalá, quien representó a la comunidad hispana en la capital estatal.



En todo el estado, ciudades pequeñas como Visalia, Tulare, Riverside, se unieron al llamado.



