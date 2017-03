Por seguridad y comercio prohibieron aparatos electrónicos en vuelos

La decisión de Washington y Londres de prohibir ordenadores portátiles y tabletas en las cabinas de los aviones procedentes de siete países árabes y Turquía provocó incomprensión y enfado por parte de los pasajeros. "Me quitaron mi ordenador portátil y mi cámara", protestó un pasajero antes de embarcar en el aeropuerto de Dubái en un vuelo de la compañía Emirates con destino a Estados Unidos.



Antes incluso de la entrada en vigor de la prohibición, prevista para el próximo sábado, Dúbai Airports anunció que aplicaría "todas las directivas reglamentarias" emitidas la víspera por Washington.

Esas normas impiden que los pasajeros puedan llevar en sus equipajes de mano cualquier aparato electrónico de mayor tamaño que un teléfono móvil, como

por ejemplo los ordenadores portátiles, las tabletas, las videoconsolas o las cámaras de fotos.



(Lea también: Aerolíneas pequeñas de EE. UU. suspenden vuelos a Cuba)



Esa medida afecta a todos los vuelos procedentes de ocho países, todos aliados o socios de Washington: Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Kuwait, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Poco después del anuncio de Washington, Reino Unido anunció una prohibición similar que afectará "de aquí al sábado" a Turquía y otros cinco países árabes: Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Arabia Saudita.

Reino Unido se sumó a la medida tomada por Estados Unidos. Fotografía de archivo del 28 de marzo del 2008 que muestra la zona de facturación del Terminal 5 en el aeropuerto Heathrow de Londres. Foto: EFE

Los viajeros todavía desconocían las condiciones de aplicación exactas de esa medida. "Mañana viajo a Estados Unidos en un vuelo de KLM. Pero no sé si tengo

que llevar mi ordenador portátil conmigo o no", dijo Mira Muhanna, una libanesa de 33 años residente en Dubái.



En el aeropuerto de Túnez, un pasajero que se dirigía a Canadá con escala en Londres no ocultaba su incomprensión. "Esto me molesta porque necesito mi ordenador o mi iPad. Es algo personal, ¿Por qué debo ponerlos en la bodega?", se preguntaba Riadh, de 33 años, que teme que sus aparatos sufran algún daño.

Motivos de seguridad

Pero los responsables de Washington son categóricos. "El examen de información de inteligencia indica que varios grupos terroristas siguen teniendo como objetivo el transporte aéreo y buscan nuevos métodos para perpetrar sus atentados, como disimular explosivos en bienes de consumo", dijo uno de ellos.

Según información de inteligencia estadounidense, Al Qaeda desarrolló una nueva tecnología que permite poner una bomba en un ordenador o una tableta. En la foto su líder, Ayman al Zawahiri. Foto: REUTERS

Para el experto Mustafa Alani, esa decisión "está relacionada con las informaciones recabadas por el ejército estadounidense" durante un ataque contra Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), el 29 de enero, en la ciudad yemenita de Yakla. "Según las informaciones de las que disponemos, un grupo de AQPA desarrolló una nueva tecnología que permite poner una bomba en un ordenador o una tableta", explicó esa fuente.



(Le puede interesar: EE. UU. prohíbe aparatos electrónicos en vuelos desde Oriente Próximo)



Alani recuerda que hace años los servicios secretos sauditas compartieron información con Washington que permitió interceptar en Reino Unido y en Dubái bombas ocultas en impresoras, que AQPA envió a Estados Unidos en un avión de mercancías.

Por el momento, ningún otro país siguió a Londres y Washington, aunque Francia y Canadá insinuaron que barajarían la aplicación de medidas similares.

Motivos comerciales



Algunos sospechan que la administración estadounidense, acusada de defender el proteccionismo desde la elección de Donald Trump, impuso esa prohibición a las tres grandes aerolíneas del Golfo por motivos comerciales. "No es una medida de seguridad. Es una decisión hostil contra compañías que tienen éxito y compiten con las estadounidenses", afirmó en Twitter el analista emiratí Abduljaleq Abdulá.

Los críticos de la medida dicen que los que se busca con ella es favorecer las aerolíneas estadounidenses. Foto: EFE

Para el director de la compañía de inversiones Kuwait Financial Centre, Raghu Mandagolathur, se trata de una "medida proteccionista" con el fin de "incitar a los viajeros de negocios a elegir itinerarios alternativos a través de aeropuertos europeos". Para el experto estadounidense Kyle Bailey, "las aerolíneas estadounidenses van a beneficiarse de la medida ya que todas las compañías cuentan con los viajeros de negocios".



AFP