Prohibieron a dos mujeres abordar un avión porque vestían 'leggins'

La aerolínea estadounidense United desató una polémica en las redes sociales por prohibir a dos adolescentes embarcar en un avión por vestir unos 'leggins" y obligar a otra niña a cambiar su vestimenta.



"Tres chicas están siendo inspeccionadas por llevar 'leggins perfectamente aceptables. A dos de ellas no se les ha permitido embarcar", denunció el domingo en Twitter Shannon Watts, una ciudadana quien presenció el suceso en directo en el aeropuerto de Denver.

Watts explicó tras el suceso que a una de las tres niñas, de unos 10 años de edad, se le permitió finalmente embarcar después de ponerse un vestido para cubrir sus piernas, mientras que las otras dos, jóvenes adolescentes, no pudieron subir al avión.



"¿Desde cuándo United vigila la vestimenta de las mujeres?", se preguntó Watts. Sus mensajes fueron reenviados en las redes sociales miles de veces por otros usuarios, que se mostraron indignados con la medida adoptada por la aerolínea, considerada por muchos excesiva y sexista, y fue recogido por decenas de medios de

comunicación.



"El padre de la niña pudo embarcar en pantalones cortos. Ella se tuvo que cubrir los leggins con un vestido", señaló Watts.



United respondió este lunes en un comunicado oficial que las mujeres afectadas por la medida no eran clientes al uso, sino que se estaban beneficiando de la prerrogativa que permite a familiares o amigos de los trabajadores de la empresa viajar de forma gratuita. Lo cual también se les conoce como 'pass riders'.



"Cuando haces uso de este beneficio, todos los empleados y viajeros son considerados representantes de United. Y como muchas de las empresas, tenemos un código de vestimenta que les pedimos que sigan", explicó la aerolínea en un texto publicado en la red.



"Nos importa la forma en la que nos presentamos a ustedes, nuestros clientes, porque creemos que es parte de la experiencia de volar con nosotros", agrega.



"A nuestros clientes regulares, sus 'leggins' son bienvenidos", zanja la misiva. Pese a la explicación, United sigue recibiendo críticas por usar este argumento, que se centran en la edad y el género de las pasajeras a las que obligó a cubrir la ajustada prenda.



Las dos mujeres "hicieron un ajuste" en su modo de vestir y esperan el siguiente vuelo a Minneapolis, dijo el portavoz de la aerolínea, Jonathan Guerin, al diario ‘The New York Times’.



"Los 'leggins' son un traje de negocios para los niños de 10 años. Su negocio es ser niños", dijo en la red social la actriz estadounidense Patricia Arquette.



"Sugiero que consideren actualizar sus normas para familiares y amigos ya que parece que se aplican solo al género femenino y están desfasadas", decía la intérprete y comediante Sarah Silverman.



También reaccionaron otras figuras conocidas, como la modelo Chrissy Teigen o el actor Seth Rogen. "He volado antes con United sin pantalones, literalmente. Solo una camisa a modo de vestido. La próxima vez, llevaré solo unos vaqueros y un pañuelo", dijo en internet.



Por su parte, la aerolínea de la competencia Delta decidió sacar tajada de la polémica con un tweet que reza: "Volar con Delta significa confort (Eso significa que puedes llevar leggins)".



EFE Y AFP