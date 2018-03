Profesor dispara por accidente un arma durante una clase en EE. UU.

15 de marzo 2018 , 08:48 a.m.

Un profesor disparó por accidente un arma de fuego durante un curso sobre seguridad en una escuela de California, dejando al menos a un

estudiante herido superficialmente, informó el miércoles la Policía.

El profesor de matemáticas y policía de reserva Dennis Alexander, de la secundaria Seaside en Monterey, disparó el arma semiautomática cuando apuntaba al techo, dijo el jefe de la policía Abdul Pridgen en un comunicado.



Pridgen indicó que nadie fue impactado por la bala o quedó seriamente herido, aunque un oficial resultó lesionado. Los medios locales reportaron que tres estudiantes fueron impactados por los restos que cayeron del techo tras el disparo.



"Un estudiante tenía una quemadura en su cuello, una marca roja. Cuando la bala impactó en el techo cayeron escombros. No confirmamos los otros dos heridos", dijo la comandante de policía en Seaside, Judy Veloz, a la AFP.

"No hubo pánico en la escuela. El profesor está de baja administrativa. Seguimos investigando, interrogando a los estudiantes. La escuela está abierta como de costumbre".



Fermín Gonzales, padre del joven de 17 años que resultó levemente herido según la policía, dijo a un canal local que Alexander había informado a su clase que iba a hacer una demostración de cómo desarmar a alguien y estaba revisando que el arma estaba sin carga.



La masacre de 14 estudiantes y 3 adultos en la secundaria de Parkland, Florida, hace un mes volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el control de armas y si los profesores deberían estar armados, como planteó el presidente Donald Trump.



Este miércoles, miles de estudiantes en Estados Unidos salieron de sus clases para protestar contra la violencia con las armas de fuego en las escuelas.

Una jornada de protestas

Estudiantes de todas las regiones de Estados Unidos abandonaron sus aulas este miércoles y tomaron las calles para protestar contra la violencia con armas de fuego en las escuelas, al cumplirse un mes de la matanza de 17 personas en un colegio de Parkland, Florida.



En la plaza frente a la Casa Blanca centenas de estudiantes organizaron una ruidosa protesta a los gritos de "¡Nunca más!" y "¡Basta!", al tiempo que exhibían pancartas donde se leía "Protejan a la gente, no a las armas".



Los grupos estudiantiles caminaron luego desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, la sede del Congreso. Brenna Levitan, de 17 años y alumna de una escuela en la periferia de Washington, dijo que la idea era "mostrar al Congreso y a los políticos que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, no seguiremos callados".



Frente al Congreso se sumaron a la marcha varios legisladores, incluyendo el senador Bernie Sanders, exaspirante presidencial del partido Demócrata, saludado por los jóvenes como un astro de rock.

'Basta ya':el grito de los jóvenes

"Ustedes, los jóvenes, están liderando este país. La gente se ha hartado y está asqueada con la violencia con armas de fuego", dijo Sanders utilizando un megáfono.



En Nueva York, estudiantes de unos 50 colegios marcharon vistiendo chaquetas de color naranja, que distingue a los activistas por un mayor control de armas. "Queremos cambio" y "¿Soy el siguiente?" fueron algunos de sus cánticos.



Según la oficina del alcalde de Nueva York, "unos 100.000" estudiantes de la ciudad participaron en la jornada.

En otro colegio de la ciudad de Los Ángeles los estudiantes se acostaron en su propio campo deportivo de forma de escribir "Basta", lema central de las protestas. Frente a la Casa Blanca, Farah Parmah, estudiante de 17 años de Maryland, dijo que la controversial propuesta de Trump de armar a maestros "es simplemente una mala, mala idea". "No debe haber armas en las escuelas", dijo.



El portavoz de la Casa Blanca Raj Shah dijo que el presidente "comparte las preocupaciones de los estudiantes". En tanto, la demócrata Hillary Clinton aplaudió a los estudiantes, a quienes consideró "una inspiración para millones de estadounidenses que saben que desde hace tiempo está pendiente una reforma a la legislación sobre armas hecha con sentido común".



