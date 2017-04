Dos grandes giros de Trump respecto a China y la Otán

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el miércoles que la Otán “ya no es obsoleta”, como había criticado durante la campaña electoral del 2016, después que el organismo reconoció la necesidad de luchar contra el terrorismo.



“Me quejé sobre ello hace tiempo. Dije que era obsoleta. Ya no es obsoleta”, dijo Trump en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg.

El mandatario estadounidense señaló que el encuentro había sido “productivo” y que la Otán había accedido “a hacer más en la lucha contra el terrorismo”. Con estas palabras, Trump da un giro de 180 grados en sus críticas a la Alianza Atlántica, a la que había atacado frontalmente durante la campaña electoral por no estar a la altura de las circunstancias.



Una vez más, insistió en la necesidad de que los miembros de la Otán aumenten el gasto en defensa hasta el objetivo acordado del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), porque no podían esperar que EE. UU. cumpliera con sus exigencias de defensa.



Por su parte, Stoltenberg reafirmó que este alza es una de sus “prioridades” y que espera que todos los países miembros cumplan con lo prometido.



“El mensaje claro y directo del presidente Trump ha ayudado, y vemos cómo los países están comenzando a trabajar en la dirección adecuada”, agregó el secretario general de la Otán.



Precisamente, la cumbre de líderes de la Otán de finales del próximo mes de mayo en Bruselas será el primer viaje internacional de Trump y su presentación oficial fuera de EE. UU., tras acceder al poder en enero pasado.



En la misma rueda de prensa, Trump también dijo que tiene “buena química” con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunió la semana pasada en su casa de Florida, y reiteró que le ha ofrecido un “buen acuerdo” comercial si ayuda con el problema de Corea del Norte. “Tuvimos una muy buena química (...). Creo que (China) quiere ayudarnos con Corea del Norte”, dijo.



El mandatario apuntó que había indicado al presidente Xi que China podría obtener “un buen acuerdo” comercial con EE. UU. si colaboraba en la solución de la escalada de tensión con Corea del Norte, pero que su país estaba dispuesto a solucionar la cuestión “solo”.



“Le dije (al presidente chino) que daríamos la bienvenida a la ayuda con Corea del Norte o iríamos nosotros. Pero si vamos solos, vamos a ir con otras naciones”, sostuvo Trump, sin ofrecer más detalles al respecto.



A la pregunta de si la colaboración de China haría que su Gobierno no declarara a Pekín como un país manipulador de divisas, algo que acarrearía sanciones económicas por parte de Washington, el presidente se limitó a decir que “ya veríamos eso”.



Durante la campaña electoral del 2016, Trump cargó contra China por intervenir de manera interesada su divisa para ganar ventajas comerciales, pero el miércoles, en unas declaraciones a The Wall Street Journal, dijo que “China no manipula la moneda”, en un gran giro.



