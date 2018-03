Asesor de Trump prevé exenciones a empresas ante aranceles

Ante las numerosas condenas por parte de los principales países productores de acero y aluminio, a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a estos dos productos, un asesor comercial del presidente estadounidense dijo este domingo que se establecerá un proceso para que las empresas obtengan exenciones, el primer indicio de que la medida podría ser menos amplia de lo pensado.



Peter Navarro, director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, dijo que los países no estarán excluidos de los aranceles debido a que eso sería complicado, pero que habría un mecanismo para la concesión de exenciones corporativas en algunos casos. La Casa Blanca no respondió una solicitud para comentar.

“Habrá un procedimiento de exenciones para casos particulares donde debamos tener exenciones, para que los negocios puedan avanzar”, dijo Navarro en el programa ‘State of the Union’ de la cadena CNN.



Y es que el anuncio hecho el pasado jueves por Trump provocó serias turbulencias en los mercados financieros, además de las protestas de los socios comerciales de Estados Unidos y las críticas dentro del propio partido republicano.



“Trump ha hablado a los líderes mundiales sobre las planeadas alzas arancelarias pero no dio indicios de que permitiría exenciones”, dijo ayer el secretario de Comercio Wilbur Ross.



El presidente dijo que Estados Unidos aplicaría aranceles de 25 por ciento al acero importado y de 10 por ciento sobre el aluminio para proteger a los productores domésticos.



Numerosos líderes mundiales y ministros han estado en contacto con Trump y funcionarios de la administración como Ross, para sugerir un intenso esfuerzo detrás de bambalinas que cambie la opinión del presidente, dijo el secretario de Comercio.



La primera ministra británica, Theresa May, dijo a Trump que ella tenía “profundas preocupaciones” sobre los aranceles previstos, informó ayer la oficina de May, tras un llamado telefónico entre ambos líderes.

REUTERS

Washington