¿Por qué los casos contra O.J Simpson atraparon la atención del mundo?

La exestrella del fútbol americano O.J. Simpson recibió este jueves libertad condicional tras cumplir nueve de 33 años de una sentencia por robo. Su condena en 2008 marcó el más reciente capítulo de su caída del olimpo, que comenzó más de una década antes tras ser absuelto del asesinato de su exesposa Nicole Brown y un amigo de ella.



El exdeportista ha vuelto a ser noticia, pero no muchos tienen claro qué lo hizo tan aclamado y por qué causaron tanta controversia los casos judiciales en los que se vio envuelto.

Aquí, siete claves para entender quién es O.J. Simpson, sus días de gloria y su caída:

1. Los orígenes

Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, Estados Unidos. Su padre abandonó la familia cuando tenía cinco años, dejándolo al cuidado de su madre en un hogar muy pobre. Incluso debido a la falta de vitaminas y calcio, se deformaron sus piernas por raquitismo. Sin dinero para pagar una operación, su madre le hizo usar toscos aparatos ortopédicos y a calzarse los zapatos en los pies contrarios para fortalecer sus piernas. El método funcionó tan bien que podía correr 100 yardas (91,4 m) en 9,9 segundos. Pero ya entonces, O.J. se perfilaba como un "niño problemático", que estuvo una semana en prisión a los 15 años por robar una licorería.



Al ser liberado, fue recibido por la estrella del béisbol Willie Mays, que lo orientó a mantenerse al margen de los problemas y dedicarse a explotar su talento. Comenzó a correr en la dura pista de un proyecto de vivienda social de San Francisco y de ahí se catapultó a la fama y la gloria del fútbol americano en los Buffalo Bills.

2. La leyenda

Ganó el codiciado trofeo Heisman en 1968 y, en 1973, ganó el premio al jugador más valioso. En 1985, entró al Salón de la Fama de la NFL. Simpson, hoy con 70 años, es el único jugador de la NFL en correr 2.000 yardas en una temporada regular y era considerado un dios en Estados Unidos.



Su fama no cayó al colgar los botines y adentrarse al mundo del entretenimiento. Sin querer salir del estrellato, pero consciente de que las piernas no le durarían para siempre, comenzó una menos brillante carrera como comentarista deportivo para luego enfocarse en Hollywood.



Dijo que tuvo suerte en llegar al mundo del cine cuando los actores negros eran más demandados, pero con excepción de algunos éxitos, como "Infierno en la torre" y "Capricornio Uno", las películas en las que trabajó no tuvieron demasiada repercusión. Sí la tuvo en la industria de la publicidad, con anuncios para reconocidas marcas, incluidos los de la compañía de alquiler de autos.

3. El día en que todo se derrumbó

El 3 de junio de 1994 los cuerpos sin vida de su esposa, Nicole Brown y un amigo, Ronald Goldman, son hallados en la casa de ella, situada en el barrio angelino de Brentwood. Simpson, que regresaba de Chicago, adonde había volado la noche antes, acudió al funeral de su exesposa para acompañar a los hijos que tuvo la pareja, Sydney y Justin.



La policía lo acusó formalmente el 17 de junio de dos delitos de homicidio. Simpson protagonizó una histórica persecución por una autopista de California, pero terminó entregándose por la noche. Una juez de Los Ángeles decidió llevarlo a juicio ante las "amplias evidencias" que lo señalan como autor del doble crimen. Simpson se declaró "100% no culpable" de los homicidios el 22 de julio.

4. Inocente

El 3 de octubre de 1995 es declarado no culpable y libre de todos los cargos que se le imputan por los brutales homicidios. El juicio comenzó casi nueve meses antes, el 23 de enero. Parte de la evidencia revelaba que la sangre de Simpson encajaba con las muestras recogidas en la escena del crimen. Y al probarse ante toda la corte un guante con sangre encontrado en la casa de Brown, que hasta entonces era una pieza clave para incriminarlo, mostró antes las cámaras que no le servía. "No me cabe", dijo mirando al jurado.



La defensa insistió siempre en que fue víctima de racismo de la policía de Los Ángeles, que luego fue imputada de plantar pruebas contra el atleta por ser negro.



"No lo hice, no podría y no querría cometer este crimen", dijo Simpson el 22 de septiembre ante el jurado. El 4 de febrero de 1997 fue hallado culpable del asesinato en una corte civil y condenado a pagar a las familias de las víctimas un total de 33,5 millones de dólares, que aún debe.

O.J. Simpson mira los guantes que se midió ante la Corte. Foto: AFP (Imagen de Archivo)

5. La segunda caída

El 13 de septiembre de 2007 un grupo de hombres, entre ellos Simpson, protagoniza un robo a mano armada y un secuestro en un hotel de Las Vegas (Nevada). El 3 de octubre del 2008 Simpson es declarado culpable y condenado a entre 9 y 33 años de cárcel por ese hecho, 13 años después de ser absuelto por doble homicidio. Casi cinco años después, el 13 de julio de 2013, recibe una libertad condicional parcial por los cargos de robo, pero se le ordena que cumpla cuatro años más en prisión por haber usado un arma de fuego.

6. Libre

El jueves 20 de julio Simpson recibió la libertad condicional y el 1 de octubre saldrá del centro correccional Lovelock, en Nevada. Los cuatro miembros de la Comisión de Libertad Condicional del estado de Nevada llegaron a la decisión de manera unánime, después de escuchar el testimonio de la exestrella. "¡Gracias!", dijo

Simpson al conocer la decisión, que fue transmitida por los principales canales de televisión de Estados Unidos.



En su testimonio, que ofreció por videoconferencia desde la prisión Lovelock de Nevada, aseguró que en ningún momento buscó causarles daño a los dos coleccionistas de artículos deportivos que emboscó en 2007, con otros cinco cómplices, en un hotel-casino de Las Vegas. "No he hecho ninguna excusa en los nueve años que llevo aquí y no estoy tratando de hacer excusas ahora", indicó, vestido con el uniforme azul de presidiario. "Asumo total responsabilidad", aseguró.



"He cumplido mi sentencia, lo he hecho lo más respetuosamente que he podido (...), en este punto de mi vida quiero pasar tiempo, lo más que pueda, con mis hijos y amigos", expresó.

7. Lo que viene

Cuando esté en libertad, Simpson podría dejar Las Vegas e instalarse nuevamente en Los Ángeles, donde vivía cuando se realizó en su contra el llamado "juicio del siglo", que acaparó la atención de Estados Unidos y el mundo.



Sus abogados, que no respondieron a los llamados de la AFP, dijeron a medios de prensa que Simpson buscará tener una "vida tranquila" si sale de prisión. Pero el sitio de celebridades TMZ asomó la posibilidad de un programa de telerrealidad, después del éxito de series como "American Crime Story" y el documental ganador del Óscar "O.J.: Made in America".



Para el profesor de periodismo de la universidad Quinnipiac, Ben Bogardus, lo que se viene es la "segunda temporada" de su historia. "Hay un interés público en lo que pasará ahora. Las cámaras estarán afuera de su puerta para ver la primera vez que irá de compras, que pone gasolina... será un 'reality show'", opinó el profesor.



En la audiencia en la que se definía su libertad condicional, Simpson dijo que tenía pensado dejar Nevada e instalarse en Florida. "Podría quedarme en Nevada, pero no creo que me quieran aquí", bromeó. También dijo que no veía "ningún problema en lidiar con el público ahora".



Con información de AFP