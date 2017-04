Pasajero de United tiene la nariz rota y perdió dientes tras agresión

El pasajero que fue arrastrado de un vuelo de United Continental Holdings Inc. sufrió una contusión cerebral, tiene la nariz rota y perdió dos dientes, dijo su hija y abogado este jueves ante medios estadounidenses.

David Dao, un médico de 69 años de doble nacionalidad vietnamita-estadounidense, fue hospitalizado luego de que la policía aeroportuaria de Chicago lo arrastró para sacarlo del avión cuando la aerolínea buscaba hacer espacio en un vuelo desde el aeropuerto internacional O'Hare a Louisville, Kentucky.



Thomas Demetrio, quien representa al hombre, en compañía de la familia del afectado, dijo que evalúan posibles reclamaciones legales contra la aerolínea.

“Lo que le pasó a mi papá nunca debió le suceder a algún humano, sin importar las circunstancias”, dijo Crystal Pepper, hija del hombre, citada por el medio ‘USA Today’.



La compañía aérea estadounidense United Airlines fue objeto desde el lunes de fuertes críticas luego que un pasajero fuera sacado a rastras de uno de sus aviones tras sobreventa de pasajes.



El hecho se conoció a partir de videos subidos a las redes sociales por pasajeros, en los que se ve el momento en que tres policías se acercan a un hombre que ya se hallaba sentado en un asiento del avión.



Este último comienza a protestar cuando uno de los agentes lo toma a la fuerza, y luego aparentemente se golpea con el asiento antes de ser tirado al suelo y arrastrado de esa manera hacia la salida.



La indignación se reflejó en las redes sociales Twitter y Facebook, donde la palabra "United" marcó tendencia. Tras varias horas de controversias, el director de United Airlines, Oscar Muñoz, señaló que se trata de "un hecho que nos ha conmovido a todos aquí en United".



"Lamento haber debido colocar a estos clientes" en otros vuelos, señala en un comunicado publicado el lunes en el sitio de la compañía.



Las aerolíneas estadounidenses están autorizadas a forzar a pasajeros a abandonar vuelos sobrevendidos, a cambio de una compensación, si no hay suficientes voluntarios, según el departamento de Transportes.



El Departamento de Aviación de Chicago dijo el lunes por la noche en un comunicado que el incidente "no fue conforme a nuestro procedimiento estándar de funcionamiento y las acciones del oficial de seguridad de la aviación no son avaladas por el Departamento".



El agente "entró en licencia efectiva" a partir del lunes y caso será objeto de una "revisión exhaustiva"



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

*Con AFP y USA Today