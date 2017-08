Pareja que pasó 21 años encarcelada fue indemnizada por EE. UU.

Una pareja de estadounidenses, que fue encarcelada injustamente durante 21 años acusada de abuso sexual a menores como parte de un culto satánico, recibió 3, 4 millones de dólares del estado de Texas, meses después de que fiscales reconocieran su inocencia.



Dan y Fran Keller, trabajadores de una guardería, en 1991 fueron el centro de un sórdido caso, acusados por niños de abuso y de oscuros rituales que incluían el desmembramiento de bebés y tortura de mascotas.

Las autoridades reconocieron más tarde que los niños fueron entrevistados de manera inapropiada, desencadenando falsos recuerdos, en medio de un clima del miedo en el país alimentado por la creencia de que los niños eran presa de los satánicos.



El médico que dijo haber descubierto evidencias físicas de abuso, también reconoció en 2013 que había cometido un error al evaluar la fuente de las heridas de un niño. Los Keller quedaron libres ese año, pero no se les retiraron completamente los cargos hasta junio pasado, cuando los fiscales finalmente los declararon inocentes.



En la ley de Texas, ambos tienen derecho a una compensación de 80.000 dólares por cada año que estuvieron en prisión. La pareja recibió el pago de 3, 4 millones de dólares, dijo a la AFP su abogado, Keith Hampton.



"Están felices", indicó Hampton. Desde su liberación, la pareja ha estado viviendo en condiciones de pobreza, incapaz de encontrar trabajo en su avanzada edad y con malos antecedentes legales, según el diario Austin American-Statesman.

"Esto significa que no tenemos que preocuparnos en pellizcar centavos del Seguro Social, y cuentas atrasadas. Quiere decir que seremos realmente libres. Podemos empezar a vivir, y no más pesadillas", dijo al periódico Fran Keller, de 67 años.



Ella rompió en llanto frente a las cámaras de los medios de comunicación cuando supo por teléfono que el estado otorgaría la compensación.



"Realmente me gustaría una disculpa del estado, pero ya que no la conseguiremos verbalmente, esto es suficientemente bueno", dijo Fran Keller, de acuerdo con el reporte del diario.



Entre 1991 y la mitad de 2016, Texas ha pagado a 101 prisioneros encarcelados injustamente 93,6 millones de dólares, según el Texas Tribune.



