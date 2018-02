Número dos de la campaña de Trump se declarará culpable, dicen medios

Rick Gates, quien fuera número dos de la campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, se declarará culpable de los cargos presentados en su contra en la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, informaron hoy medios estadounidenses.

Fuentes familiarizadas con el proceso indicaron al diario The New York Times que Gates planea asumir su culpabilidad, lo que indica que podría cooperar con las pesquisas.



De esta forma, Gates podría ofrecer información incriminatoria contra su antiguo socio y exjefe de la campaña del multimillonario, Paul Manafort, también acusado en el caso, o contra otros miembros de la campaña de Trump a cambio de una pena más leve.



El fiscal especial para el caso, Robert Mueller, aumentó la presión contra Gates y Manafort este mismo jueves, al presentar más de 30 nuevos cargos en contra de ambos, vinculados con fraude bancario y fiscal. Mueller ya había presentado cargos contra ellos en octubre pasado, pero se declararon no culpables de los mismos.

Robert Mueller investiga la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unid en 2016 Foto: Shawn Thew / EFE

Así, la decisión de Gates supone un giro en su estrategia de defensa a medida que la investigación está cerrando el cerco a su alrededor, una situación agravada por el hecho de que sus tres abogados defensores han solicitado abandonar el caso.



Las acusaciones presentadas por Mueller argumentan que tanto Gates como Manafort ocultaron a las autoridades estadounidenses millones de dólares que obtuvieron al trabajar como consultores políticos del expresidente de Ucrania Viktor Yanukovych, un viejo aliado del presidente ruso, Vladimir Putin.



No obstante, no está claro qué tipo de información podría ofrecer Gates al equipo del fiscal especial, y ninguna de las acusaciones que recaen en su contra tienen que ver con la cuestión central de la investigación de Mueller: saber si hubo una coordinación entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016.

Sin embargo, Gates estuvo presente durante los períodos de actividad más significativos de la campaña en los que Trump comenzó a buscar apoyos políticos y desarrollar su operación digital, y permaneció junto al ahora presidente incluso después de que Manafort fuera despedido, en agosto de 2016.



Asimismo, el pasado martes, un abogado vinculado estrechamente con Gates, Alex van der Zwaan, se declaró culpable de mentir al FBI en el curso de la investigación rusa. En concreto, Van der Zwaan no desveló al FBI que la última vez que se había comunicado con Gates por teléfono fue en agosto de 2016 y tampoco dijo que se vieron en persona por última vez en 2014.

El exdirector del FBI James Comey declaró entonces que Trump no le pidió parar la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones. Foto: AFP

Van der Zwaan tampoco explicó a los agentes del FBI que "secretamente" había grabado unas conversaciones que mantuvo con Gates y con un individuo cuyo nombre no ha desvelado el fiscal especial y al que identifica en su escrito de acusación como "persona A".



Van der Zwaan trabajó para el prestigioso despacho de abogados Skadden Arps, con sede en Nueva York, y es yerno de German Khan, un poderoso empresario nacido en Ucrania que ha hecho numerosos negocios con el sector energético ruso.



Efe