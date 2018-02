El papá de tres víctimas del abusador Larry Nassar intenta golpearlo

El padre de tres de las víctimas del exmédico del equipo de gimnasia de EE. UU. Larry

Nassar, recientemente condenado por abusar sexualmente de más de un centenar de jóvenes, intentó hoy agredir al galeno durante una vista judicial tras pedir a la jueza que le dejara "cinco minutos a solas" con él.



"Me gustaría pedirle que, como parte de la sentencia, me deje cinco minutos a solas en una habitación con este demonio. ¿Podría concederme eso?", dijo Randall Margraves al dar su testimonio durante la causa que el exmédico tiene aún abierta en el condado de Eaton (Michigan).

Ante la sorpresa de la jueza por tan inusual petición, Margraves preguntó a la magistrada de forma tajante: "¿Sí o no?". La jueza explicó al padre que no podía hacer tal cosa, por lo que Margraves optó por rebajar sus expectativas y pedir solo "un minuto" a solas con el acusado.



La nueva negativa de la magistrada llevó a Margraves a abalanzarse sobre

Nassar al grito de "¡Déjenme a ese hijo de puta!".



Las fuerzas de seguridad presentes en la corte lograron reducir a Margraves, que a pesar de encontrarse ya en el suelo e inmovilizado, no cesó en sus pretensiones.



"¡Quiero a ese hijo de puta! ¡Déjenme un minuto con ese bastardo!", gritaba al tiempo que la policía le pedía que se calmase antes de proceder a esposarlo y, finalmente, a sacarlo de la sala.

Agentes de seguridad, presentes en la audiencia, detuvieron al padre de familia. Foto: REUTERS

La vista judicial de hoy es una más de la serie de procesos que pesan contra Nassar, que se encuentra en prisión desde finales de 2016 tras ser acusado de tres cargos de conducta sexual delictiva de primer grado con una persona menor de 13 años y posesión de pornografía infantil.



El pasado 24 de enero, Nassar fue condenado a un mínimo de 40 años y un máximo de 175 de cárcel por abusar de más de un centenar de jóvenes gimnastas. El fallo llegó después de una semana de audiencias que contaron con el testimonio de cerca de 160 de niñas y mujeres, incluyendo medallistas olímpicas, que acusaron a

Nassar, de 54 años, de haber abusado de ellas ante un tribunal de Lansing (Michigan).

El padre de familia, inicialmente, solicitó formalmente a la jueza que lo dejaran a solas con Nassar. Su petición fue negada. Foto: Reuters



Tras la condena contra Nassar, un comité de la Cámara de Representantes pidió al Comité Olímpico de EE.UU., a los equipos estadounidenses de gimnasia, natación y taekwondo, así como a la Universidad Estatal de Michigan informes sobre su rol en los abusos sucedidos en estas instituciones.



Asimismo, el ente legislativo aprobó el pasado 29 de enero un proyecto de ley para combatir y prevenir los abusos sexuales en las organizaciones deportivas. El proyecto obliga, en primer lugar, a los equipos, federaciones u otras organizaciones deportivas a reportar a las fuerzas de seguridad cualquier tipo de abuso sexual del que tengan conocimiento en un lapso máximo de 24 horas.



EFE