Nueva acusan de abuso, en EE. UU., al senador demócrata Al Franken

Una segunda mujer dijo que fue manoseada por el senador estadounidense Al Franken, quien ya se enfrenta a una posible investigación ética por un primer señalamiento, reportó este lunes la cadena CNN.

Lindsay Menz dijo que se tomó una foto con el senador en una feria en Minnesota en 2010, Franken "me tomó y se me acercó mucho, a una distancia incómoda, y mientras mi esposo tomaba la foto, él puso su mano completa en mi trasero", apuntó.



Franken dijo al canal que no recuerda haberse tomado la foto con Menz y que se sentía "mal de que la señora Menz se sintiera irrespetada como resultado de nuestra interacción".



La comentarista deportiva y exmodelo Leeann Tweeden ya había acusado al antiguo comediante de tocarla mientras dormía y de besarla sin su consentimiento en 2006.



Franken, que llegó al Senado en 2009, era entonces un importante comediante, escritor y conductor radial que se había hecho un nombre en el programa satírico de la televisión estadounidense 'Saturday Night Live'.



Su paso de comediante a representante político ha sido puesto a prueba con las alegaciones y la posible apertura de una investigación de ética en su contra en el Senado, que podría resultar en multas, pérdida de posiciones, incluso en su expulsión.





AFP