'Ataque contra el exespía ruso debe tener consecuencias': OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, respaldó este jueves a Londres en su "proporcionada" respuesta tras el ataque con gas nervioso contra un exespía ruso en Reino Unido, asegurando que deben haber "consecuencias".

"Reino Unido responderá y está respondiendo de una manera proporcionada", pero "al mismo tiempo, apoyo plenamente la necesidad de una respuesta, porque tiene que haber consecuencias cuando vemos acciones como las que hemos visto en Salisbury", dijo Stoltenberg en rueda de prensa.



La primera ministra británica, Theresa May, anunció el miércoles una serie de sanciones contra Rusia, entre ellas la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la interrupción de los contactos bilaterales, al considerar que Moscú es "culpable" del envenenamiento del exespía ruso y su hija.

Tiene que haber consecuencias cuando vemos acciones como las que hemos visto en Salisbury FACEBOOK

TWITTER

Stoltenberg anunció durante la presentación del informe anual de la OTAN que se reunirá con el canciller británico, Boris Johnson, en Bruselas para tratar el intento de asesinato de Serguéi Skripal en esa localidad del sudoeste de Inglaterra.



"Gran Bretaña no está sola", agregó el ex primer ministro noruego, quien aseguró que la Alianza Atlántica "defenderá a todos sus miembros contar cualquier amenaza", aunque no desea entrar "en una nueva Guerra Fría" ni en una carrera armamentística "cara" y "peligrosa".



El líder de la organización transatlántica nacida tras la Segunda Guerra Mundial abogó por continuar el diálogo "difícil pero necesario" con Moscú. "Estamos trabajando para organizar una reunión del Consejo OTAN- Rusia este año", apuntó Stoltenberg, urgiendo a Moscú a "cambiar de actitud" porque "no tiene nada que ganar".



Este Consejo se reúne regularmente desde 2002 para abordar cuestiones de seguridad con Rusia. En 2017, la instancia se reunió en tres ocasiones.

AFP