O.J. Simpson podría recibir libertad condicional

O.J. Simpson saldrá de prisión en octubre si este jueves un comité judicial aprueba su libertad condicional, tras cumplir nueve años de una sentencia por robo a mano armada y secuestro.



La exestrella del fútbol americano -de 70 años y recordado mundialmente por su polémica absolución en 1995 por el asesinato de su exmujer y un amigo de ella- se presentará ante la Comisión de Libertad Condicional del estado de Nevada.



Más de 20 años después del llamado "juicio del siglo", Orenthal James Simpson fue hallado culpable y sentenciado a entre nueve y 33 años de cárcel por irrumpir en una habitación de un hotel en Las Vegas y, junto a un grupo de hombres armados, tomar por asalto artículos deportivos que aseguraba le habían robado y estaban en posesión de dos coleccionistas.

Para concederle libertad condicional, al menos cuatro de los siete miembros de la junta deben votar a favor. Si es concedida, saldrá del penal Lovelock el 1 de octubre y será supervisado por un oficial.



El fiscal que lo puso tras las rejas, David Roger, hoy retirado, estimó que será liberado. "Creo que nueve años es un buen confinamiento para sus cargos", indicó al diario New York Post hace dos semanas.



Su sucesor y actual fiscal general del condado de Clark, Steve Wolfson, coincidió. "Es un excelente candidato para liberación", dijo a la AFP el responsable, que aseguró además que su despacho no objetará el pedido.

¿Trato de celebridad?

No es la primera vez que Simpson, preso No. 1027820, se para ante la comisión de Libertad Condicional.



En julio 2013, recibió el beneficio en los cargos de robo y secuestro a mano armada, pero aún debía cumplir cuatro años más de cárcel antes de pedirlo por otros delitos que le imputaron, incluido porte de arma mortal y asalto a mano armada.



Para el momento, la junta destacó su buena conducta en prisión, su participación en actividades penitenciarias y la ausencia de condenas anteriores.



Wolfson --casado con la jueza Jackie Glass que dictó su sentencia-- indicó que un aspecto que también pesará en la decisión la edad del condenado.



En una videoconferencia desde prisión, Simpson presentará su caso en una audiencia pública ante cuatro miembros de la comisión, que si no llegan a una decisión unánime, buscarán a otros integrantes para llegar a los votos.



Será tomado en consideración un informe de antecedentes criminales del peticionario y un informe del Departamento Penitenciario de Nevada sobre su conducta en prisión.



Y "el hecho que sea una celebridad no tendrá ninguna influencia", aseguró el fiscal Wolfson. "No recibirá ningún trato diferente".



La comisión anunciará ese mismo día su decisión. Si le es negada, podrá solicitarla nuevamente en entre uno y tres años.

¿Vuelta al espectáculo?

Para pedir su libertad, Simpson presentó un plan -no difundido hasta ahora- con detalles sobre dónde y con quien pretende vivir.



Puede pedir por ejemplo salir de Las Vegas e instalarse en Los Ángeles, donde vivía cuando se realizó en su contra el juicio que acaparó la atención de Estados Unidos y el mundo.



Simpson, estrella de los Buffalo Bills y miembro del Salón de la Fama, era el principal sospechoso en los brutales asesinatos de Nicole Brown y Ron Goldman, pero la defensa supo presentarlo como una víctima de una policía racista.



Fue absuelto en 1995 en medio de un gran espectáculo mediático, que hasta hoy despierta controversia.



Por el mismo caso fue hallado después culpable en una corte civil y sentenciado a pagar 33,5 millones de dólares en daños, que aún debe. Sus abogados, que no respondieron a los llamados de la AFP, dijeron a medios de prensa que Simpson buscará tener una "vida tranquila" si sale de prisión.



Pero el sitio de celebridades TMZ asomó la posibilidad de un programa de telerrealidad, después del éxito de varias series y documentales, como el ganador del Óscar "O.J.: Made in America" y "American Crime Story".



Simpson se hizo una carrera en el espectáculo después de retirarse del fútbol americano, cuando aún era considerado un dios, aunque expertos coinciden en que hoy más bien podría ahuyentar audiencia y anunciantes.



AFP