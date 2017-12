Amenaza de EE. UU. no impide la resolución de la ONU sobre Jerusalén

Estados Unidos sufrió este jueves en la Asamblea General de la ONU una amplia condena a su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, después de amenazar con represalias a los países que rechazaran su posición.



De los 193 Estados que conforman la asamblea, 128 votaron a favor de la resolución y nueve en contra, mientras 35 países se abstuvieron (entre ellos Colombia) y 21 no se presentaron en una sesión de emergencia que el presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido que seguiría de cerca.

“128 contra nueve, esto es un duro revés para EE. UU.”, dijo el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, al comentar el resultado.



Los que se sumaron a EE. UU. e Israel para oponerse a la medida fueron Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau y las Islas Marshall.



El voto no es vinculante y el gobierno de EE. UU. afirmó que no cambiará de parecer. Poco antes de la votación, la embajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley, había reiterado las amenazas financieras a los países que votaran a favor de condenar la decisión de Washington, asegurando que su gobierno recordaría ese día. El miércoles, Trump ya había tomado la delantera, al advertir que cortaría el financiamiento de EE. UU. a aquellos países que apoyaran la resolución presentada por Yemen y Turquía en nombre de los países árabes y musulmanes.



“Toman cientos de millones de dólares e incluso miles de millones de dólares y luego votan contra nosotros”, dijo el mandatario en la Casa Blanca. “Bueno, estaremos mirando esos votos. Déjenlos votar en contra nuestra. Ahorraremos un montón. No nos importa”, afirmó.



EE. UU. no oculta su enojo desde una primera votación en el Consejo de Seguridad. Esta votación “es un insulto” que “no olvidaremos”, dijo entonces Haley a sus 14 socios del Consejo, incluidos sus aliados europeos, quienes aprobaron por unanimidad la condena a la decisión de Washington.



Esa resolución finalmente no fue aprobada debido al veto estadounidense, pero la unidad de los otros miembros resonó como un desprecio al gobierno de Trump.

En la Asamblea General de la ONU, ningún país tiene derecho de veto y las resoluciones no son vinculantes. Israel rechazó anticipadamente la votación, calificando a la ONU de “casa de las mentiras”, en palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu. “Jerusalén es la capital de Israel, lo reconozca o no la ONU” y “el Estado de Israel rechaza rotundamente la votación”, dijo.

La resolución establece que cualquier decisión sobre el estatus de Jerusalén “no tiene fuerza legal, es nula y debe ser revocada”. Además, señala que la solución debe ser parte de un acuerdo de paz definitivo entre israelíes y palestinos.



La victoria simbólica de este jueves “reafirma que la causa justa de los palestinos está respaldada por el derecho internacional”, dijo el presidente palestino, Mahmud Abas, quien espera maximizar su peso en una posible reanudación del proceso de paz.



Con la votación en vista, Washington había aumentado las presiones tratando de evitar otro revés, sorprendiendo a muchos diplomáticos de la ONU. Como resultado de las presiones, muchos países se abstuvieron, incluyendo Canadá, México y Argentina, pero también, signo de la dificultad de la Unión Europea para definir una posición común, Polonia, Hungría y la República Checa.



Colombia también se abstuvo y pidió que se mantenga “la posición histórica” sobre el estatus de Jerusalén y subrayó que existe “un consenso internacional de más de 70 años” sobre el caso.



“Colombia siempre ha privilegiado una solución pacífica al conflicto entre Palestina e Israel. En este sentido, hemos expresado la necesidad de mantener un diálogo y una negociación directa para alcanzar una solución sostenible que ponga fin a este conflicto”, dijo en un comunicado la Cancillería colombiana.

Palestinos se congratulan por apoyo al voto en la ONU sobre

Jerusalén

Los palestinos expresaron su satisfacción por el voto este jueves en la Asamblea General de la ONU de una resolución que condena el reconocimiento por Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel.



"Esta decisión reitera que la causa justa de los palestinos goza del apoyo del derecho internacional (...) Vamos a proseguir con nuestros esfuerzos en la ONU y en otros foros internacionales para poner fin a la ocupación (israelí) y crear un Estado palestino con Jerusalén Este como capital", afirmó el portavoz del presidente palestino Mahmud Abas.



"Ninguna decisión de ninguna parte puede cambiar la realidad: Jerusalén es un territorio ocupado en términos del derecho internacional", añadió el portavoz Nabil Abu Rudeina.

Netanyahu dice estar satisfecho con el voto de la ONU sobre Jerusalén

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se declaró satisfecho del número de países que no votaron a favor de la resolución que condenó el reconocimiento por Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel.



"En Israel rechazamos esta decisión de la ONU y reaccionamos con satisfacción ante el número importante de países que no votaron a favor de esta decisión", afirmó el primer ministro en un comunicado de su oficina.

AFP y EFE