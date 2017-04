33 ONG rechazan que 'falsos positivos' vayan a Tribunal de Paz

Human Rights Watch y otras 32 ONG colombianas criticaron este miércoles la decisión de un juez de Bogotá de suspender el proceso penal que se le seguía a militares por el asesinato de tres jóvenes en Soacha y considerado uno de los casos más emblemáticos de los llamados 'falsos positivos'.



De acuerdo con las ONG, esa decisión sentaría un precedente preocupante y por eso piden que los tribunales con competencia para revisar la medida le den reversa al fallo.

La semana pasada el juzgado 9° Penal de Garantías de Bogotá se negó a realizar una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 12 miembros del Ejército, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, por los homicidios y desapariciones forzadas e los tres jóvenes.



El argumento del juez es que el caso sería de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia que fue creado por las negociaciones de paz para procesar los crímenes asociados con el conflicto.



Para las ONG se trata de un argumento absurdo pues la JEP ni siquiera ha comenzado a operar.



"Resulta insólito -dicen las ONG- que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes".



La decisión, continúan, "sentaría un precedente preocupante que podría tener como resultado que Colombia viole su obligación de investigar y sancionar sin demoras indebidas las graves violaciones a los derechos humanos".



Además, de acuerdo con estas, no existe una disposición en el Acuerdo de Paz o en la legislación vigente en Colombia que permita suspender procesos penales contra miembros de la Fuerza Pública presuntamente responsables de atrocidades.



Más al fondo, las organizaciones subrayan que la decisión del juez seria inconsistente con la legislación colombiana y con disposiciones del propio acuerdo de paz.



Según estos, el acuerdo lo que prevé es que sea la propia JEP la encargada de determinar cuáles son los casos de su competencia.



Además, dicen, el mismo documento firmado con las Farc establece que la Fiscalía General de la Nación deberá adelantar las investigaciones por violaciones de derechos humanos hasta que la JEP le solicite informes de los casos que serán de su competencia.



Y anotan como este 29 de marzo el mismo Fiscalía General, Néstor Humberto Martínez, expresó su “inconformidad” con la decisión, argumentando que los hechos no estaban relacionados con el conflicto armado.



Los firmantes del comunicado sugieren que el Consejo Superior de la Judicatura podría ser el ente adecuado para decidir cual tribunal tiene competencia para los casos en cuestión.



El comunicado fue firmado por las siguientes ONG:



Análisis Urbano

Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (ASFADDES)

Asociación de Vivienda EMECE

Asociación Minga

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

Asociación Shipia Wayuu

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comité de Solidaridad de Presos Políticos (Franklin Castañeda)

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)

Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ)

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Jurídica Humanidad Vigente

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES)

Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos “Cagúan Vive”

Derechos Humanos Colombia (Jorge Molano)

Equipo Nizkor

EQUITAS

Fundación Nydia Erika Bautista

Fundación Paz y Reconciliación (PARES)

Hijas e hijos por la Identidad, la Justicia, contra el olvido y el silencio

Hijos e hijas por la Memoria y contra la Impunidad

Human Rights Watch (José Miguel Vivanco)

Madres de Soacha

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)

Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBSURDH)

Organización de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales del Eje Cafetero “Voces Unidas exigiendo justicia”

Semillas de Memoria

Sisma Mujer





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68