Obamacare sobrevive pese a intento de Trump

Cuando regresó a Washington, con un diagnóstico de cáncer cerebral, fue recibido como un héroe, sobre todo por Donald Trump, pero John McCain sigue siendo la espina eterna del presidente republicano, y ha salvado el Obamacare votando con los demócratas.

A última hora de la noche del jueves, cuando la Cámara alta del Congreso estaba a punto de votar una “derogación de mínimas” de la reforma sanitaria de Obama, el vicepresidente Mike Pence, también presidente del Senado, se reunió durante diez minutos con el octogenario para intentar hacerle cambiar de opinión por última vez. Esfuerzo inútil.



A la 01:29 de la mañana del viernes, McCain se adelantó y tendió la mano. Tras haber hecho durar el suspenso un instante, como un emperador romano que ostenta el poder de salvar la vida de un gladiador en la arena, la sentencia cayó: el pulgar señaló hacia abajo: “No”.



Algunos demócratas aplaudieron al excandidato presidencial de 2008, que llegó hace dos días a Washington con una cicatriz sobre su ojo izquierdo, señal de la operación quirúrgica que padeció hace pocos días.



Los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso, pero solo cuentan con 52 escaños de 100 en el Senado, por lo que cada voto contaba, y sobre todo el del emblemático senador republicano de Arizona (suroeste). El presidente Trump era consciente de esto.



Muchos analistas han visto en este gesto una nueva provocación contra Trump, del que McCain nunca fue un gran partidario, especialmente después de que en 2015 el presidente cuestionó públicamente su honor en la guerra de Vietnam, donde McCain fue hecho prisionero. “No me gusta la gente que se hace capturar”, declaró en ese entonces Trump.

A negociar

Aunque algún senador trató el viernes de mantener viva la idea de llevar a votación una nueva propuesta, el líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, Mitch McConnell, fue claro al asegurar que es el momento de “pasar página” y escuchar “las sugerencias” de los demócratas para mejorar la ley actual.



Su propuesta la recogió de inmediato el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien invitó a los republicanos a sentarse a negociar.



“Nadie ha dicho que el Obamacare (como se conoce popularmente la ley) es perfecta o que el sistema no necesita mejora; cambiémoslo, mejorémoslo, pero no cojas solo un cuchillo y lo destruyas sin poner nada en su lugar”, dijo Schumer en rueda de prensa.



Por su parte, y preguntado por los periodistas sobre el fracaso en el Senado, el presidente Trump se limitó a decir que “va a estar bien”, sin precisar más al respecto. Después, se refirió brevemente al tema durante un discurso en Long Island (Nueva York) sobre la mara Salvatrucha.



“Debían haber aprobado la ley sanitaria anoche, pero no puedes tenerlo todo. Han estado trabajando en eso por siete años. ¿Lo pueden creer? El pantano. Pero lo haremos. Vamos a hacerlo”, dijo. “Lo he dicho desde el principio. Dejemos que Obamacare colapse y entonces hagámoslo. Resultó ser cierto”, finalizó.

John Kelly, nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca

Washington (Reuters). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por Twitter el viernes el nombramiento del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca en reemplazo de Reince Priebus.

“Me complace informarles que nombré al general/secretario John F Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Es un gran estadounidense...", dijo el mandatario republicano.



AFP y Efe