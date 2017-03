Obama sale en defensa de su plan de salud que divide a republicanos

El expresidente Barack Obama defendió este jueves los logros de su ley sanitaria ‘obamacare’, justo el mismo día que cumple su séptimo aniversario de promulgación y el mismo en el que la Cámara de Representantes postergó para este viernes en la mañana la votación de una nueva ley, ante un evidente fracaso de las tentativas encabezadas por el presidente Donald Trump y el propio Partido Republicano.



(Le puede interesar: Trump amenaza a republicanos que piensan rechazar su ley de salud)

En un comunicado, Obama subraya que su reforma ha permitido a más de 20 millones de estadounidenses contar con un seguro médico. “Gracias a esta ley, más del 90 por ciento de los estadounidenses están asegurados, la tasa más alta de nuestra historia”, remarca el expresidente.



Según Obama, “la realidad continúa desacreditando” afirmaciones falsas de los detractores del ‘obamacare’ –entre ellos Trump–, como que la ley está “en una espiral de muerte” por el aumento de algunas primas o que está provocando pérdidas de empleos.

Gracias a esta ley, más del 90 por ciento de los estadounidenses están asegurados, la tasa más alta de nuestra historia FACEBOOK

TWITTER

Obama reconoce, por otro lado, que queda trabajo por hacer para “reducir los costos” de la atención médica, mejorar la calidad y ayudar a los estadounidenses que todavía no tienen un seguro, pero considera que los cambios deben hacerse sobre la ley existente. El punto de partida debería ser que “cualquier cambio hará que nuestro sistema de salud sea mejor, no peor para los estadounidenses que trabajan duro. Esa siempre debería ser nuestra prioridad”, advierte Obama, que no alude en su comunicado a la jornada de en la que el presidente Trump intentó unir a los legisladores del Partido Republicano en torno al proyecto, pero los esfuerzos no dieron resultado y la presidencia de la Cámara de Representantes optó postergarlo.



(Además: EE. UU. prohíbe aparatos electrónicos en vuelos desde Oriente Próximo)



El problema que Trump no logró resolver es que los republicanos llegaron divididos en relación con el nuevo proyecto. Una corriente, la más alineada con Trump, considera que el plan es lo que el país necesita para superar el modelo ‘obamacare’. Pero una segunda corriente, más ortodoxa, se opone al proyecto por considerar que no es lo suficientemente conservador y que mantiene aspectos importantes del ‘obamacare’.



En el medio, una parte importante de los legisladores republicanos asume un discurso de cautela, porque estudios indican que la nueva ley podría dejar nada menos que a 14 millones de personas sin ninguna protección médica en el próximo año, un escenario que consideran explosivo para las elecciones legislativas parciales del 2018.



Para tratar de romper esta situación, Trump convocó esta semana a la Casa Blanca a representantes del Freedom Caucus, un bloque parlamentario de corte conservador y que se opone al proyecto lanzado por el presidente. El legislador Mark Meadows, líder de ese bloque, dijo al final de la reunión que aún no tienen un número suficiente de miembros dispuestos a decir sí. “Sigo oponiéndome a esa ley. Creo que es peor que ‘obamacare’”, aseguró el legislador republicano Thomas Massie.



EFE