Se embolata confirmación de nuevo embajador de EE. UU. en Colombia

27 de marzo 2018 , 11:41 a.m.

La posibilidad de que Joseph Macmanus se convierta en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia parece que se está complicando.



Macmanus había sido nominado a finales del año pasado por el presidente Donald Trump para reemplazar al actual embajador Kevin Whitaker, quien ya completa tres años en el cargo.

Sin embargo su proceso de confirmación ante el Senado, órgano que tiene que dar su visto bueno a los escogidos por el presidente para altos cargos diplomáticos en el exterior, se vio interrumpido por el Senador republicano de Utah, Mike Lee.



El Senador ha elevado contra MacManus un "hold" o retención, que tiene su nombramiento en el limbo desde hace un par de semanas. El "hold" es una figura en la normas internas de la Cámara Alta que permite a cualquier senador bloquear el voto de confirmación que debe realizar la plenaria de la institución.



Fuentes de su oficia han confirmado que Lee ha elevado la retención contra Macmanus y no tiene planes de removerla en el futuro próximo.



Aunque Macmanus es un diplomático de carrera y fue nombrado por Trump, la línea dura del partido republicano no le perdona su cercanía con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.



Especialmente, por su rol en el Departamento de Estado durante el atentado terrorista contra el consulado de EE. UU. en Benghazi, Libia, en septiembre de 2012.



En ese entonces, el diplomático se desempeñaba como asistente legal de Clinton en el Departamento de Estado y fue de los primeros en enterarse de los ataques y trasmitir la información a la secretaria de Estado.



En su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores, Macmanus sostuvo que desde muy al comienzo supo que se trataba de un ataque terrorista y que se así se lo comunicó a su superior.



Sin embargo, en las horas que siguieron al atentado algunos funcionarios describieron el ataque como una manifestación a las afueras del consulado que se había tornado violenta y no como el ataque planificado que fue.

Y por eso los republicanos creen que la administración de Barack Obama intentó engañar al público para no afectar la campaña de reelección del presidente afroamericano.



En todo caso hay varios senadores, además de Lee, que les molesta su pasado. Entre ellos Ted Cruz y Marco Rubio.



Además, creen que Macmanus es un protegido del subsecretario Tom Shannon, al que también asocian con los Clinton y que promovió su nominación.



Se cree que ahora que ha salido Rex Tillerson del Departamento de Estado -también respaldaba a Macmanus- y Shannon está por retirarse, este perdería su protección y podría abrir la puerta para que Trump retire su nombramiento y nombre a otra persona en su lugar que sea más afín a su filosofía de mano dura en las relaciones exteriores.



Algo que bien podría suceder ahora que ha sido nombrado Mike Pompeo como secretario de Estado y John Bolton como Asesor de seguridad nacional, ambos considerados "halcones" en temas de seguridad nacional y relaciones exteriores.



En todo caso, Lee podría mantener indefinidamente su "hold" a lo largo de lo que resta del año legislativo. Si lo hace, Trump tendría que volver a nominarlo, pues el nombramiento expira a fines de año si el Congreso no lo confirma.



En ese momento, dicen, Trump podría escoger a alguien distinto. Pero lo más probable es que si las cosas siguen su rumbo actual sea el propio Macmanus quien retire su nombre para evitarse un largo y desgastante proceso en el que al final termine siendo reemplazado.



El "hold" contra el diplomático fue reportado en primera instancia por el diario capitalino Washington Beacon.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68